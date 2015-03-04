Обновится облик аэропорта Свежий выпуск 715 Рысты АЛИБЕКОВА

В Послании Президента РК «Нұрлы жол – путь в будущее» большое внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры Астаны. В преддверии ЭКСПО-2017 Глава государства поручил выделить 29 млрд. тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Как прокомментировал руководитель аэропорта Астаны, решение о строительстве нового пассажирского терминала было принято в связи с тем, что в текущем году воздушные ворота столицы достигли своей максимальной пропускной способности. Если в 2010 году пассажиропоток составлял 1,6 млн. человек, то уже в 2014 году этот показатель достиг пиковых нагрузок в 3 млн. Площадь существующего терминала – 22 тыс. кв. м, у нового он составит 45 тыс. кв. м. Соответственно и пассажиропоток к 2017 году планируется довести до 7,5 млн. человек в год.

К. Жауханов напомнил, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы из Национального фонда будет выделено 29 млрд. тенге. Дополнительно софинансирование осуществит акционер – АО «НК «КТЖ», а также будут привлечены заемные средства банков.

– На сегодня столичный аэропорт занимает второе место по количеству обслуживания пассажиров в Казахстане, – проинформировал К. Жауханов. – Аэропорт Астаны обслуживает 16 авиакомпаний, выполняющих полеты по 15 внутренним и 19 международным направлениям.

Ежегодно пассажиропоток растет в пределах 11–12%. Этому способствует как открытие авиакомпаниями новых направлений, так и увеличение частот уже существующих маршрутов.

В столичном аэропорту проведена работа по улучшению обслуживания пассажиров. Так, на территории терминала увеличена зона ожидания, установлена лента типа «змейки» для упорядочения прохождения очереди на погранконтроль и стойки регистрации. По договоренности с автопарком между аэропортом и городом курсируют городские автобусы-экспрессы.