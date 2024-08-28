Оборудование и инвентарь с парижской олимпиады выставят на распродажу

Речь идет о примерно 6 млн предметов
Оргкомитет парижской Олимпиады анонсировал большую серию распродаж всего, что использовалось для организации Олимпийских и Паралимпийских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Речь идет о примерно 6 млн предметов, часть из которых передадут безвозмездно в дар спортивным федерациям по всей стране.
Всё, что может быть использовано в качестве профессионального оборудования, уже выставлено на продажу на специальном сайте – в основном это средства безопасности. А вот флаги, одежда волонтеров, декор с олимпийской символикой будут продавать на специально организованных ярмарках, отмечает представитель оргкомитета Оливье Деборг.
«Сейчас аккумулируем все предметы, которые можно выставить на продажу. При этом будут и сюрпризы. В любом случае мы рады возможности предложить людям то, что могло бы стать сувениром на память, к примеру, полотенца, которые использовали спортсмены на соревновательных площадках. Думаем, что они будут пользоваться спросом. Что касается цен, то сделаем их доступными», - говорит директор закупов оргкомитета «Париж-2024» Оливье Деборг.