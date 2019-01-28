​Обращайтесь по всем вопросам

Мероприятие было организовано КГУ «Астана жастары» городского акимата в рамках реа­лизации «Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET». Цель заключалась не только в оказании помощи по отдельным вопросам, но и в информировании о реализуемых госпрограммах, направленных на поддержку молодежи.

На этот раз «консультационный уголок» расположился на втором этаже ТРЦ «Хан Шатыр», куда любой желающий мог обратиться с вопросами к представителям управления здравоохранения Астаны, НАО «Правительство для граждан», Центра занятости, АО «Жилстройсбербанк», Центра развития медиации и других организаций. Также консультации проводили профессиональные юрист и психолог.

Больше всего, конечно, молодых людей интересуют вопросы жилья и трудоустройства.

– В день бесплатную консультативную помощь получают порядка 100 человек. С начала 2018 года проконсультировались более тысячи граждан. В целом по итогам прошлого года через центры занятости населения Астаны трудоустроились 569 человек, – отметил руководитель КГУ «Астана жастары» Укибай Нурпеисов.

Такие встречи проводятся раз в месяц. Следующую планируют организовать в ТРЦ Mega Silk Way. Укибай Нурпеисов добавил, что с 1 января нынешнего года запущен единый call-центр для решения вопросов столичной молодежи. Позвонив по номеру 2019, можно получить консультацию по образовательным программам, узнать о возможностях трудоустройства, ЗОЖ, программах для открытия и развития бизнеса, для получения жилья и так далее.

– В частности, можно узнать, где в Астане можно бесплатно заниматься спортом. Молодежь проконсультируют по вопросам образования и получения грантов, прохож­дения стажировок за рубежом, – пояснил руководитель КГУ «Астана жастары».