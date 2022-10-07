Образование без границ

Около 100 ректоров казахстанских и иностранных вузов обсудили дальнейшие шаги по развитию регионального сотрудничества в сфере образования в Центральной Азии. В Астане состоялась конференция глав центральноазиатских высших учебных заведений с участием представителей Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG).

В прошлом году Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан приняли Туркестанскую декларацию об основных принципах Центрально-Азиатского пространства высшего образования (ЦАПВО). А в мае этого года в Алматы прошел форум ректоров, на котором было принято решение о создании Ассоциации вузов Центральной Азии. Прошедшая конференция стала продолжением намеченного курса по дальнейшему сотрудничеству.

– Основы создания Центрально-Азиатского пространства высшего образования были заложены на встречах министров образования Европейского союза и Центральной Азии, – сказал во время пленарного заседания конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. – Мы видим Центрально-Азиатское пространство высшего образования как свободную зону, в которой студенты и академический состав вузов смогут беспрепятственно перемещаться для обучения, обмена знаниями, опытом, для участия в исследованиях. В текущем учебном году Казахстаном в рамках стипендиальной программы для иностранных граждан предоставлено 186 грантов гражданам стран, вошедших в Центрально-Азиатское образовательное пространство.

В конференции приняли участие представители министерств образования Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, ректоры высших учебных заведений стран Центральной Азии, представители международных организаций, таких как Совет Европы, Quacquarelli Symonds (QS), UNESCO, BFUG и Академический информационный центр Латвии. Они обсудили перспективы развития ЦАПВО и приняли совместное решение о создании Бюро Центрально-Азиатского пространства высшего образования. Оно будет действовать на паритетных условиях, с включением представителя от каждой страны в его состав. Миссией бюро станет повышение привлекательности высшего образования стран Цент­ральной Азии через продвижение болонских реформ в регионе. Постоянный орган ЦАПВО будет размещаться в Центре Болонского процесса и академической мобильности МНВО РК.

Отметим, что единое пространство высшего образования соз­дано на основе демократических принципов инклюзивности, инновационности и взаимо­связанности, на доступности образования независимо от национальности, возраста, социального положения. Благодаря ЦАПВО сближение и синхронизация систем высшего образования облегчает процессы признания квалификаций при возрастающей трудовой и образовательной миграции граждан.