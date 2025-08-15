Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев

Президент,Образование,Наука
109
Венера Баталова
корреспондент

Выступая на республиканской Августовской конференции учителей, Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости мобилизовать силы и ресурсы для того, чтобы образование и наука стали движущей силой развития страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«В истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития и добиться значительного прогресса. В ближайшие годы нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны. Для меня, как Главы государства, это незыблемый приоритет», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что высоко ценит труд казахстанских учителей и верит в силу знаний, которые они передают молодому поколению.

«Действительно, педагог – это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее Казахстана напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, от полученных от вас знаний и ценностей. Уверен, что вы глубоко осознаете всю возложенную на вас ответственность и продолжите достойно трудиться на благородной ниве просвещения», - сказал Токаев.

Президент добавил, что труд учителей достоин самых высоких почестей.

«По случаю сегодняшней Августовской конференции мною подписан Указ о присуждении ряду педагогов государственных наград. Пяти учителям будет присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Желаю успехов в вашей деятельности! Пусть ваши ученики будут образованными, прогрессивными и интеллектуальными! С новым учебным годом!» - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Образование #наука

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
В столице проходят мастер-классы по анимации
Шоколадка для Дженнифер Лопес
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Сделан шаг к реализации глобального проекта
В поисках гениального романа
Как защититься от цифровых аферистов
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Творчество во спасение
Добрый и светлый талант
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Большие возможности для отечественного производства
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев присвоил звания и вручил госнаграды пед…
Токаев поручил усиливать международные позиции Казахстана к…
Президент поставил задачу обучать детей технологиям ИИ с ра…
В Казахстане нарастят темпы цифровой трансформации системы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]