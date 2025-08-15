Выступая на республиканской Августовской конференции учителей, Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости мобилизовать силы и ресурсы для того, чтобы образование и наука стали движущей силой развития страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«В истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития и добиться значительного прогресса. В ближайшие годы нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов для того, чтобы именно образование и наука стали движущей силой развития нашей страны. Для меня, как Главы государства, это незыблемый приоритет», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что высоко ценит труд казахстанских учителей и верит в силу знаний, которые они передают молодому поколению.

«Действительно, педагог – это не просто профессия, это великая миссия. Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее Казахстана напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, от полученных от вас знаний и ценностей. Уверен, что вы глубоко осознаете всю возложенную на вас ответственность и продолжите достойно трудиться на благородной ниве просвещения», - сказал Токаев.

Президент добавил, что труд учителей достоин самых высоких почестей.