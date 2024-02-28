Число грантов в сфере строительства увеличивает Казахстан

Транспорт, Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Потребность отрасли в квалифицированных специалистах ежегодно составляет около 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Минтранспорта и Миннауки завершили совместную работу по открытию группы образовательных программ «Транспортное строительство» в направлении подготовки «Архитектура и строительство». Об этом на встрече с руководством и студентами вузов Алматы сообщила заместитель председателя комитета автомобильных дорог МТ РК Анар Габдуллина, сообщает Kazpravda.kz.

В Минтранспорта напомнили, что автодорожная отрасль страны испытывает сильную нехватку квалифицированных кадров. Потребность отрасли в квалифицированных специалистах ежегодно составляет около 2 тыс. человек, в то время как вузы выпускают всего около 100 дорожных специалистов в год.

В результате совместной работы Минтранспорта и Миннауки было принято решение выделить тысячу дополнительных грантов на обучение по направлению «Транспортное строительство» для подготовки квалифицированных дорожных специалистов.

Также для стимулирования кадров и повышения качества кадрового персонала казахстанским дорожным научно-иследовательским институтом была создана база дорожных профессионалов Jolshy («Жолшы»).

— Система будет содержать информацию обо всех специалистах дорожной отрасли, начиная с выпускников вузов и включая специалистов, работающих в строительстве, проектировании и эксплуатации автомобильных дорог. При этом будет предложена возможность подбора кадров для работодателей, — рассказали в министерстве.

Там же добавили, что ведутся работы по заполнению и интеграции базы с такими платформами, как Enbek.kz и eLicense.kz, чтобы в системе отражались сведения о кадрах (квалификация, опыт работы, сертификаты курсов повышения квалификации, а также статистические данные о потребности кадров в дорожной отрасли.

#транспорт #ВУЗы #строительство #гранты #Минтранспорта #бакалавры

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