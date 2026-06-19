Образцовый Харри Кейн и неудачливый Роналду

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Первый тур группового этапа расширенного чемпионата мира по футболу 2026 года официально подошел к концу. Последний игровой день стартового раунда принес планетарному первенству не просто очередную порцию забитых мячей, а настоящую драму. Пока одни признанные суперзвезды переписывали рекорды долголетия, но тонули в оборонительных тисках андердогов, другие ковали историю для своих стран или забивали самые молодые победные голы в компенсированное время. На полях США, Мексики и Канады окончательно сформировалась новая футбольная реальность, где статус фаворита больше не гарантирует ровным счетом ничего, а сухая математика регламен­та заставляет грандов нервно подсчитывать очки.

Программу игрового дня открывало противостояние в американском Хьюстоне, где в рамках группы К сошлись сборные Португалии и Демократической Рес­публики Конго. Для португальского лидера Криштиану Роналду этот матч стал исторической вехой. Включенный в стартовый состав 41-летний нападающий официально стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим с первых минут на матчах чемпионатов мира. Более того, Роналду примерил специальную нашивку ФИФА в честь своего шестого мундиаля в карьере, повторив свежее достижение своего вечного соперника Лионеля Месси. Казалось, легендарный португалец, чей путь на чемпионатах мира длится уже двадцать лет, начнет турнир с легкой и уверенной победы.

Старт встречи лишь укрепил эти ожидания. Европейцы, оправдывая статус одного из главных претендентов на мировое золото, зажали конголезцев у их ворот и открыли счет уже на шестой минуте. Молодой полузащитник Жоау Невеш откликнулся на точную подачу и головой с близкого расстояния вог­нал мяч в правый верхний угол. Португалия повела, и трибуны замерли в ожидании разгрома. Однако африканская сборная проявила невероятную стойкость и характер. Конголезцы не просто выстояли под натиском фаворита, но и нашли свой шанс прямо перед свистком на перерыв. В добавленное к первому тайму время Йоан Висса подкараулил отскок в штрафной площади и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Диогу Кошты – 1:1.

Второй тайм превратился в бенефис организованной обороны ДР Конго и персональный кошмар для Криштиану Роналду. Звездный капитан португальцев полностью растворился на поле. Отыграв все 90 минут, 41-летний форвард отметился пугающей статистикой, став худшим в своей команде по чис­лу касаний мяча – всего 25 раз за игру. Конголезцы наглухо перекрыли кислород ветерану, не позволив ему создать ни одного по-настоящему опасного момента. Португалия сенсационно теряет очки на самом старте, получая в актив лишь один балл вместо запланированных трех, а ДР Конго празднует заслуженную и стратегически важнейшую ничью.

Куда более искрометным и результативным выдался поединок в Арлингтоне (штат Техас), где на роскошном стадионе AT&T Stadium сошлись тяжеловесы группы L – Англия и Хорватия. Европейское дерби с первых минут оправдало вывеску главного блокбастера дня. Стартовый отрезок ознаменовался роковой ошибкой другого великого ветерана: 40-летний хорватский маэстро Лука Модрич на 12-й минуте сфолил в собственной штрафной, устроив своей сборной пенальти. К точке подошел суперзвездный англичанин Харри Кейн, но Доминик Ливакович в красивом прыжке парировал удар. Однако радость хорватов была недолгой – арбитр зафиксировал нарушение правил вратарем при выходе с линии и приказал перебить 11-метровый. Со второй попытки Кейн шансов сопернику не оставил, четко уложив мяч в правый угол.

Хорватия бросилась отыгрываться, и на 36-й минуте Мартин Батурина точным ударом восстановил равновесие. Но англичане вернули себе лидерство всего через шесть минут – Деклан Райс идеально исполнил угловой, а Харри Кейн оформил дубль. И все же последнее слово в первом тайме осталось за «шашечными»: уже в компенсированное время Петар Муса головой замкнул навес, отправив команды на перерыв при ураганном счете 2:2.

Едва возобновилась игра, как подопечные Гарета Саутгейта вновь вырвались вперед. На этот раз сольный проход выдал футбольный краш многих девушек мира и при этом один из лучших футболистов планеты Джуд Беллингем, который на скорости ворвался в штрафную площадь и хладнокровно расстрелял ворота Ливаковича. Отыграться в третий раз у Хорватии уже не хватило ни физических, ни эмоциональных сил. Окончательную точку в этом затяжном триллере поставил Маркус Рэшфорд, который незадолго до финального свистка с близкой дистанции поразил нижний угол – 4:2 в пользу родо­начальников футбола.

Параллельно в Мехико на легендарной арене «Ацтека» писалась история для всего Центрально-Азиатского региона. Сборная Узбекистана проводила свой дебютный, исторический матч на чемпионатах мира против грозной Колумбии в рамках группы К. Команда под руководством знаменитого итальянца Фабио Каннаваро держалась невероятно мужественно. Весь пер­вый тайм узбекские футболисты грамотно сдерживали техничных южноамериканцев, самоотверженно обороняя подступы к владениям своего голкипера Уткира Юсупова. И все же незадолго до перерыва, на 40-й минуте, колумбийцам удался заброс в штрафную, который хитрой подрезкой замкнул Даниэль Муньос – 1:0.

Узбекистан не выбросил белый флаг. На 60-й минуте команда Каннаваро организовала образцовую контратаку, которая навсегда войдет в спортивные учебники страны. Капитан команды Элдор Шомуродов нанес мощнейший удар, с которым голкипер колумбийцев Камило Варгас справился лишь частично, а на добивании первым оказался Аббосбек Файзуллаев, головой переправивший мяч в сетку. Есть первый, исторический гол Узбекистана на мундиалях! Увы, радость дебютантов была недолгой. Всего через пять минут лидер колумбийских атак Луис Диас вновь вывел свою сборную вперед. А на девятой добавленной минуте к матчу Хаминтон Кампас замкнул прострел на дальней штанге, установив окончательный и слишком жестокий по такой игре счет – 3:1 в пользу Колумбии. Уже в следующем туре 23 июня Узбекистану предстоит важнейшая битва в Хьюстоне против раненой Португалии.

Завершал игровой тур напряженный поединок в Торонто, где Гана мерилась силами с Панамой в рамках группы L. На протяжении всего основного времени встречи на табло канадского стадиона «Би-Эм-О Филд» горели унылые нули. Панамцы окопались у своих ворот, рассчитывая на ничью, а ганцы никак не могли взломать эту стену. Спасение пришло на 95-й минуте. 20-летний полузащитник датского «Нордшелланна» Калеб (Сэмюэль) Йиренки получил передачу в штрафной площади и сумасшедшим по силе ударом вколотил мяч под самую перекладину – 1:0! Этот гол не просто принес Гане три очка, но и сделал Йиренки самым молодым автором победного мяча в компенсированное время в истории чемпионатов мира (на момент игры ему исполнилось 20 лет и 153 дня). По итогам тура Англия и Гана возглавили свой квартет.

Завершение первого тура зас­тавляет нас обратиться к сложнейшему регламенту ЧМ-2026. Нынешний турнир – первый в истории, где принимают участие сразу 48 сборных, разбитых на 12 групп. В 1⁄16 финала гарантированно шагнут по две лучшие команды из каждого квартета, а еще восемь путевок достанутся лучшим сборным среди тех, кто займет третьи места. При равенстве очков в дело вступит жесткая система дополнительных критериев (тай-брейкеров): личные встречи, общая разница мячей, количество забитых голов и даже очки фэйр-плей (штрафы за желтые и красные карточки), вплоть до рейтинга ФИФА.

Статистический портал Opta на основе заложенных математичес­ких алгоритмов уже обновил вероятности выхода команд в плей-офф после стартовых матчей, и здесь есть несколько довольно необычных прогнозов. Если в железном проходе фаворитов вроде Германии (99,87%), Англии (99,74%), Аргентины (99,80%) или Франции (99,82%) аналитики не сомневаются, то ситуация со вторыми и третьими местами выглядит интригующе.

В зоне серьезного риска и потенциального вылета, согласно расчетам суперкомпьютера, оказались сборные Чехии и Турции. До старта турнира эксперты прочили им уверенное место в 1⁄16 финала, но математическая модель Opta теперь утверждает, что они досрочно отправятся домой. Из двенадцати команд, которые финишируют третьими в своих группах, наибольшие шансы на спасение и проход дальше имеют Япония (82,22%), Эквадор (81,18%), Шотландия (80,14%) и Хорватия (69,06%), несмотря на крупное поражение балканцев от Англии. Также в заветную восьмерку счастливчиков с третьих мест компьютер отправляет Сенегал (56,37%), ДР Конго (54,05%), Алжир (52,44%) и Боснию (57,81%). А вот Чехия (50,82%), Турция (46,17%), Иран (46,80%) и Кабо-Верде (48,14%) математически пролетают мимо весенней стадии плей-офф. Первый тур позади, и первые впечатления о мундиале-2026 сформированы. Впереди нас ждет еще более бескомпромиссная битва за выживание.