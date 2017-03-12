​Общественность не осталась безучастной

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, ЭКО, советов старейшин, общественных­ организаций, научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана области, руководители государственных органов городов и районов, педагоги Школы национального возрождения им. К. Даржумана, сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім», а также члены координационного совета молодежных объединений.

Об изменениях и дополнениях в Конституцию подробно рассказал помощник прокурора области Мурат Музатов. По его словам, новый закон значительно усиливает роль Парламента в решении государственных дел, в том числе при формировании Правительства. Укрепляется система конституционного контроля. Президент остается носителем высшей государственной власти, в его компетенции будут стратегические функции в сфере защиты Конституции, отношений между ветвями власти, обороны и безопасности, внешней и внутренней политики страны.

В своем выступлении кандидат политических наук, профессор кафедры управления и политологии ПГУ им. С. Торайгырова Гани Ельмуратов остановился на основных положениях конституционной реформы. Это – повышение роли Парламента, перераспределение некоторых полномочий Президента между Правительством и Парламентом, уточнение конституционных основ судебной системы и прокуратуры, дальнейшее совершенствование правовых основ деятельности органов местного государственного управления и самоуправления, усиление механизмов защиты основ конституционного строя.

Также свою точку зрения на изменения в Конституции страны высказали модератор заседания, председатель Совета общественного согласия АНК региона Идият Абдыкалыков, общественный заместитель Председателя АНК, председатель областного украинского ЭКО Михаил Парипса, депутат областного маслихата, председатель координационного совета молодежных объединений АНК Элина Паули.