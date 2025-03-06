Общественные деятели впервые побывали в воинской части Нацгвардии

В воинской части 5573 Национальной гвардии состоялся важный визит, в ходе которого члены Общественного совета МВД смогли ближе познакомиться с военной жизнью, продегустировать солдатскую пищу, принять участие в состязаниях и обсудить актуальные вопросы с военнослужащими

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Командир части Аян Есжанов представил макет расположения подразделений, после чего делегация направилась в столовую. Здесь гостям показали ассортимент продуктов питания, продемонстрировали качество приготовления пищи. Телеведущая Динара Сатжан пообщалась с военнослужащими, узнав их мнение о солдатской кухне, а также о службе в армии в целом.

Далее мероприятие продолжилось в спортивном зале, где прошли соревнования между подразделениями. Военнослужащие продемонстрировали мастерство в разборке и сборке автомата Калашникова АК-74, участвовали в перетягивании каната. Победители состязаний были награждены заместителем министра внутренних дел РК Санжаром Адиловым.

В тире гости попробовали свои силы в стрельбе из пистолета Glock-17. Инструктаж для них провели бойцы элитного спецподразделения «Бүркіт». Особенно хорошие результаты показали приглашённые гости — блогер Берик Альпишев и мастер спорта международного класса по боксу Мухит Амантаев, которые являются бывшими сотрудниками МВД РК.

Также участники визита посетили культурно-досуговый центр, где они провели беседу с личным составом. Психолог Токтар Койшибеков рассказал о том, как распознать людей, употребляющих наркотики. Это особенно важно для солдат, несущих службу по охране общественного порядка в городе.

- Спасибо вам большое за службу и преданность стране. Вы — настоящие патриоты, и, глядя на таких мужчин, как вы, я понимаю, что наша страна в безопасности, - выразила благодарность гвардейцам Динара Сатжан.

В завершение генерал-майор С. Адилов вручил благодарственные письма гвардейцам и гостям, отметив их вклад в единство войск и патриотическое воспитание молодежи.