Общественные пастбища появятся в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Сената, депутаты сегодня одобрили закон, основная задача которого – решение проблем с постоянной нехваткой пастбищ. Причем его создание депутаты инициировали сами, говорят, сельчане поднимают эти проблемы уже не первый год, и тянуть с законом было попросту нельзя. Что именно предлагают депутаты?

Вот некоторые из нововведений:

– Теперь бесплатно присваивать себе пастбища для отгонного животноводства сроком на 5 лет никто себе позволить не сможет. Эту потенциально коррупционную норму сенаторы исключили из действующего законодательства, чтобы никто вне конкурса не смог пользоваться этой лазейкой, тем самым лишая других сельчан возможности использовать эти земли для общественных нужд.

– К слову и те, кто владеет пастбищами, должны будут использовать эти земли, как минимум на 50%, тогда как ранее достаточно было и 20%. Если скота на занятых землях будет пастись меньше положенного, то пастбища государство сможет передавать другим фермерам, которым этих полей действительно не хватает.

– Вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.

– Лесхозы теперь должны будут ежегодно представлять информацию в акиматы о тех участках гослесфонда, где людям разрешено косить сено и пасти скот. Это позволит более рационально использовать пастбища, расположенные на землях лесного фонда.

- Вводится понятие «общественные пастбища». Это важно для усиления статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения.