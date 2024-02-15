Общественные пастбища появятся в Казахстане

Сенат, Сельское хозяйство, Парламент
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Дана Аменова
Корреспондент

В Парламенте намерены ужесточить критерии неиспользования пастбищных угодий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Сената, депутаты сегодня одобрили закон, основная задача которого – решение проблем с постоянной нехваткой пастбищ. Причем его создание депутаты инициировали сами, говорят, сельчане поднимают эти проблемы уже не первый год, и тянуть с законом было попросту нельзя. Что именно предлагают депутаты?

Вот некоторые из нововведений:

Теперь бесплатно присваивать себе пастбища для отгонного животноводства сроком на 5 лет никто себе позволить не сможет. Эту потенциально коррупционную норму сенаторы исключили из действующего законодательства, чтобы никто вне конкурса не смог пользоваться этой лазейкой, тем самым лишая других сельчан возможности использовать эти земли для общественных нужд.

К слову и те, кто владеет пастбищами, должны будут использовать эти земли, как минимум на 50%, тогда как ранее достаточно было и 20%. Если скота на занятых землях будет пастись меньше положенного, то пастбища государство сможет передавать другим фермерам, которым этих полей действительно не хватает.

– Вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.

– Лесхозы теперь должны будут ежегодно представлять информацию в акиматы о тех участках гослесфонда, где людям разрешено косить сено и пасти скот. Это позволит более рационально использовать пастбища, расположенные на землях лесного фонда.

- Вводится понятие «общественные пастбища». Это важно для усиления статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения.

– В последние годы проблема пастбищных угодий все чаще поднимается среди сельчан. В этой связи сенаторами инициирован ряд законодательных изменений. В частности, одобрены поправки по обеспечению доступности пастбищ для населения и их рациональному использованию. Также были внесены поправки, предусматривающие сохранение плодородия земель. Надеемся, что одобренный закон внесет свой вклад в совершенствование государственной политики в области управления и использования пастбищ, а также окажет благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства в стране, – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

#Сенат #фермеры #земля #законопроект #скот #пастбища

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