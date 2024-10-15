Общежитие горело в Астане: пожарные пожаловались на барьеры в виде автомобилей

Сегодня рано утром в одном из общежитии по улице Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Горела кровля и комнаты на 4 этаже. При помощи лестницы с 3-го этажа спасены 6 человек. По предварительным данным, 5 человек, получившие отравление продуктами горения, переданы сотрудникам скорой помощи.

Тушение пожара осложнялось, тем что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями.

Пожар ликвидирован на площади 850 кв.м. Причина пожара устанавливается.