Фото: пресс-служба МКИ

Проведение масштабного события стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главами двух государств в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Государство Катар, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации.

Казахстанскую делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В рамках Дней культуры она провела двустороннюю встречу с министром культуры Государства Катар Шейхом Абдулрахманом бен Хамадом бен Джасимом Аль Тани. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.

– Проведение Дней культуры Казахстана в Катаре – большая честь для нас. Наши народы объединяют общие духовные ценности. И Казахстан, и Катар бережно хранят наследие богатой кочевой цивилизации и глубоко чтят традиции. Уверена, что именно эти ценности и впредь будут сближать наши страны и открывать путь к новым совместным проектам, – подчерк­нула Аида Балаева.

Приветствуя заместителя Премьер-министра Казахстана, Шейх Абдулрахман бен Хамад бен Джасим Аль Тани отметил высокий потенциал развития казахстанско-катарских отношений, выразив уверенность, что культурное взаимодействие послужит прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества между странами.

Как сообщает пресс-служба МКИ, особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию в креативном секторе. Аида Балаева подчеркнула динамичное развитие креативной индуст­рии в Государстве Катар и отметила, что Казахстан также придает этому направлению приоритетное значение. В респуб­лике создан Фонд развития креативных индустрий. В этой связи казахстанская сторона выразила готовность к реализации совместных проектов и расширению практического сотрудничества в данной сфере.

Вместе с тем были обозначены и другие перспективные направления взаимодействия, включая выпуск совместных книг, перевод произведений авторов двух стран на казахский и арабский языки, обмен опытом по поддержке художников. В качестве практического шага было предложено подписание Межведомственного плана мероприятий, охватывающего все обозначенные направления.

По завершении встречи главы делегаций посетили праздничный гала-концерт мас­теров искусств Казахстана. В программе прозвучали произведения классического музыкального наследия казахского народа, традиционные кюи и песни, современные композиции в симфонической обработке, а также арабские песни.

Также главы делегаций посетили культурно-исторический центр «Дарб Аль-Саги», где проходят основные события Дней культуры, объединившие тематические концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, представляющих национальные мотивы в современном прочтении. Особое место в программе занимает экспозиция Нацио­нального музея РК. Отдельное внимание уделено популяризации традиций и национальных видов спорта, в частности – традиционному искусству стрельбы из лука, соколиной охоте и охоте с тазы.

Отметим, что четырехдневная программа Дней культуры Казахстана направлена на дальнейшее укрепление казахстанско-катарского культурно-гуманитарного сотрудничества и продвижение национальной культуры Казахстана на международной площадке. Также в скором времени в ответном формате в Казахстане состоятся Дни культуры Государства Катар.