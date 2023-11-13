Общими усилиями

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Самат Бейсембаев

Больных сахарным диабетом с каждым годом становится больше.

фото из архива «КП»

К Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом была приурочена национальная пресс-конференция в Астане с участием представителей Министерства здравоохранения, врачей-эндокринологов и пациентских организаций.

Согласно данным Международной диабетической федерации (IDF), в мире сахарным диабетом страдают порядка 537 млн человек. В Казах­стане насчитывается более 400 тыс. пациентов с диабетом первого и второго типов с тенденцией к росту от 18 тыс. до 30 тыс. новых случаев в год. В целом, судя по мировым эпидемиологическим данным, к 2045 году ожидается 783 млн пациентов, больных сахарным диабетом, или по сравнению с 541 миллионом 2021 года прирост составит 46%.

– Государство оказывает поддерж­ку людям, живущим с сахарным диа­бетом, и занимает ведущее мес­то в регионе по бесплатному обеспечению пациентов лекарственными средствами и необходимым лечением, в том числе инновационным, – сказала руководитель управления медицинской помощи при социально значимых заболеваниях департамен­та организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Максутова. – На бесплатной основе пациентам доступны практически все группы препаратов, имеющие достоверную доказательную базу. В рамках общего страхования проводятся диагностические скрининги и госпитализация при необходимости.

Так как данный недуг является социально значимым заболеванием, в Казахстане пациенты имеют право получить бесплатную терапию в рамках обязательного социального медицинского страхования. Представители ведомства добавили, что отечественные клинические протоколы соответствуют стандартам ведущих профессиональных научных сообществ по изучению диабета и регулярно пересматриваются с целью сохранения актуальности.

Между тем существует проблема, когда большая часть граждан не подозревает о наличии у них сахарного диабета. Согласно данным IDF, в 2021 году в стране насчитывалось 808 тыс. человек с заболеванием и, к сожалению, около 320 тыс. из них, как утверждают специалисты, – с невыявленным диабетом.

Главный внештатный детский эндокринолог МЗ РК Гульмира Абдуахасова отметила, что основными факторами развития болезни выступают малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс, общая урбанизация, наследственность, отсутствие первичной диагностики. Также наблюдается тенденция к «омоложению» сахарного диабета и росту заболеваемости среди детей. По данным ведомства на 2022 год, в Казахстане на учете состоят 5 447 детей.

По итогам конференции участники подчеркнули важность содействия государства, медицинского сообщества, бизнеса и пациентских организаций в снижении бремени сахарного диабета в Казахстане и достижении наилучшего результата в терапии пациентов.

#Астана #сахарный диабет #пресс-конференция

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