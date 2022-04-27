Колонка обозревателей
Обслужи себя сам
Асет Калымов

Недавно в социальных сетях большой резонанс вызвал видеоролик о том, как жители ряда сел Талгарского района Алматинской области, а также райцент­ра сообща ремонтируют дороги.

Сельчане и горожане купили вскладчину необходимые стройматериалы (щебень, песок, асфальт), наняли водителей грейдеров и асфальтоукладчиков, взяли лопаты в руки и устроили своего рода субботник.

На первый взгляд, хорошая инициатива. Как признались ее организаторы, на улицах невозможно не только ездить, но и ходить. Кое-где асфальта нет совсем, в других местах дороги в рытвинах и ухабах. Залатав проблемные участки, активисты разместили видеоотчет о своей работе в местном Instagram-паблике.

Ролик набрал десятки тысяч просмотров. А после первых хвалебных комментариев в адрес неравнодушных граждан, взявшихся благоустраивать родные улицы, администраторы аккаунта пояснили: «Данное видео показывает отсутствие работы местной власти. Этим должен заниматься акимат, а не население…»

По роду своей деятельности я часто бываю в селах и районных центрах Алматинской области. К нам регулярно обращаются читатели с просьбой помочь в решении той или иной жилищно-бытовой проблемы. Многие сельчане и горожане испытывают нехватку чистой питьевой воды, жалуются на бездорожье, отсутствие газа, теплоснабжения.

Так вот весь этот коммунальный беспорядок длится не месяцами и годами, а десятками лет! Меняются акимы, депутаты, другие «сильные мира сего», на место старых управленцев приходят новые – и каждый непременно обещает улучшить жизнь земляков, решить точечно все их актуальные проблемы.

Но проходит время, а клубок острых вопросов не только не разматывается, но становится все больше. Устав от пустых обещаний местных властей, граждане своими силами и за свой счет асфальтируют улицы, копают арыки, убирают мусор. Подобные субботники уже становятся в Жетысу повсеместной традицией.

К примеру, жильцы микрорайона «Жаңа Талғар» методом «асар» проложили водопровод, протянули даже линии электропередачи и газовые сети (!). Затем купили вскладчину песчано-гравийную смесь и пытались застелить этим стройматериалом улицы. Однако на капитальное асфальтирование и проведение земляных работ средств не хватило. В связи с чем они и обратились к нам недавно с жалобой.

Аналогичные акции по ремонту дорог устраивали также гражданские активисты Талдыкоргана, Текели, Карасайского, Саркандского, Илийского и других районов. Публикуемые ими видео- и фотоматериалы всегда вызывают бурю негодования у местных жителей.

Самый часто задаваемый вопрос в соцсетях звучит так: «Если все работы будем делать сами, тогда зачем нам аким и его команда?!»

Пользователи Интернета интересуются, куда уходит налог на транспорт, регулярно взимаемый с автовладельцев. Предлагают также раздать жителям бюджетные деньги, предназначенные для благоустройства территорий. Они, мол, потратят их с куда большей пользой.

Действительно, ежегодно чиновники с высоких трибун отчитываются о десятках и сотнях миллиардов тенге, потраченных на строительство инженерной инфраструктуры. Докладывают о введенных в эксплуатацию водопроводах, газопроводах и других коммунальных сетях, капитальном ремонте дорог.

Куда же деваются эти громадные суммы, если казахстанцам приходится выкладывать кровные и обслуживать себя самим, не достучавшись до местных властей?

Тем временем Счетный комитет РК за прошлый год выявил нарушений бюджетного законодательства на 1,7 трлн тенге. За неэффективное использование казенных средств наказано около 200 должностных лиц.

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