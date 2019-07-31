Обстановка на улицах Арыси стабильная – МВД РК

В городе Арысь Туркестанской области сотрудниками полиции круглосуточно обеспечивается охрана правопорядка и имущественная безопасность граждан в 17 секторах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Обстановка в общественных местах и на улицах стабильная. Всего в охране общественного порядка по городу задействовано 165 сотрудников полиции.
Продолжается работа по профилактике пожарной безопасности на строящихся и реконструируемых объектах, в жилых домах, местах временного проживания рабочих строительных организаций.
Ее целью является снижение рисков пожаров и выполнение требований пожарной безопасности на стадии строительства и реконструкции, для чего в город откомандированы государственные инспектора в области пожарной безопасности со всей республики.
Кроме того, для поддержки жителей города Арысь сотрудниками Министерства внутренних дел республики на счет корпоративного фонда "Туркестан" перечислена однодневная заработная плата на сумму более 325 миллионов тенге.