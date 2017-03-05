В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Кыргызстан.

В контексте только что завершившихся женевских переговоров Президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта нынешнего года.

В свою очередь Президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщает пресс-служба Президента РК.