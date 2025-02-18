Обучаться управлению

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Лилия Сыздыкова

Стартовала программа повышения квалификации избранных акимов

фото пресс-службы АДГС РК

В Агентстве по делам государственной службы с участием заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и председателя АДГС Дархана Жазыкбай состоялся запуск программы повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Актуальность подобной программы обучения обус­ловлена расширением корпуса избранных акимов. Как отметил Президент
Касым-Жомарт Токаев в Пос­лании народу, в результате запуска системы прямых выборов избрано около 90% всех сельских акимов, 60% из которых ранее не работали на государственной службе. В этой связи на недавнем расширенном заседании Правительства было дано поручение провести обучение для избранных акимов.

Как отметил Канат Бозумбаев, программа призвана научить акимов определять основные факторы, влияющие на сельскую экономику, выявлять особенности и направления развития села, повышать производственный потенциал и так далее.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбай подчеркнул, что в целях качественного исполнения поручения Главы государства необходимо уделять особое внимание эффективности обучения акимов.

– Политические партии при избрании сельских акимов должны обращать внимание на подготовку кандидатов. В соответствии с идеалами «Адал Азамат» всегда можно ожидать положительных результатов от работы людей, истинная цель которых – справедливое служение на благо общества, – отметил глава агентства.

Исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек остановился на разработке программы экономического развития сельских округов. По его словам, в будущем эта программа станет площадкой для обмена опытом и внедрения лучших методик.

Программа повышения квалификации акимов предус­матривает 17 модулей. В них включены такие тематические направления, как эффективное использование местного бюджета, государственные закупки и налоги, управление коммунальной собственностью, экология и охрана окружающей среды, развитие предпринимательства и меры государственной поддержки, привлечение инвестиций, цифровые технологии в государственном управлении, применение инструментов искусственного интеллекта, выявление, оценка и минимизация рисков, которые могут повлиять на успешность принимаемых решений, эффективные коммуникации...

Программа включает в себя практические упражнения, интерактивные дискуссии, тренинги, встречи с экспертами в области экономики, государственного управления, юриспруденции и 240 академических часов обучения в офлайн и онлайн-форматах. Кроме того, будут рассмотрены различные кейсы с наиболее распространенными ошибками, которые встречаются на практике, и пути их эффективного решения.

По итогам обучения акимам предстоит защита программ экономического развития регионов.

Программа обучения реализуется на базе Академии государственного управления при Президенте, ее филиалов в городах республиканского значения и областях.

– Согласно законодательству, государственные служащие не менее одного раза в три года должны повышать квалификацию по определенной тематике. Специфика и особенность данной обучаю­щей программы сос­тоит в том, что она комплекс­ная и максимально охватывает все вопросы, связанные с работой акима. Программа призвана дать избранным акимам, в том числе тем, кто никогда не имел опыта на госслужбе, знания и компетенции, необходимые для эффективной деятельности, – отметил ректор Академии госуправления Ерлан Абил. – Сейчас мы обсуж­даем с Агентством по делам госслужбы внедрение нормы, которая будет обязывать вновь избранных акимов не позднее шести месяцев пос­ле назначения проходить подобные курсы.

#программа #акимы #повышение квалификации

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