Обучающий семинар для СМИ

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В Международном центре межконфессионального и межрелигиозного диалога состоялся обучающий семинар-тренинг для представителей СМИ и блогеров по вопросам, касающимся подготовки материалов по религиозной тематике.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель управления координации профилактики рели­гиоз­ного экстремизма в интернет-пространстве Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Жапал Долиев обозначил ключевые принципы подготовки материалов рели­гиозной направленности. Главный консультант департамента внешних связей и информационной работы Международного центра Зарина Кудабаева рассказала о важных моментах при освещении религиозных тем в СМИ.

Директор департамента внешних связей и информационной работы Международного центра Руслан Ибраев подробно рассказал об особенностях проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий и о некоторых нюансах освещения его работы в СМИ.

– Мы не случайно организовываем такие мероприятия на регулярной основе – не менее одного раза в год. Тема религии становится все более актуальной, и очень важно доносить до общест­ва достоверную информацию об этой тонкой сфере. Хотелось бы отметить, что уже наблюдаются положительные результаты, выраженные в сокращении количества недостоверных материалов на религиозную тематику, – подчеркнул Руслан Ибраев.

Семинар предоставил участникам возможность получить рекомендации от ведущих экспертов по вопросам профессионального освещения религиозных тем. Также в рамках мероприятия были озвучены важные критерии, которые необходимо учитывать при подготовке соответствующих материалов. Так, на наглядных примерах было показано применение некорректных и неприемлемых фотоматериалов к статьям в перио­дических и интернет-изданиях, а также к новостным пабликам в социальных сетях.

Особое внимание было уделено этическим аспектам, принципам непредвзятости и объективности, необходимости соблюдения религиозной толерантности и уважения к различным конфессиям при осуществлении профессиональной деятельности журналиста.

По итогам семинара всем участникам были вручены сертификаты.

#Астана #религия #СМИ #семинар

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