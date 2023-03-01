Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на апрель

Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

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Такое решение КФГД принял ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

«В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения», – отметили в фонде.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: