Объявлены предельные ставки по депозитам в тенге на апрель

Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
Такое решение КФГД принял ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
«В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения», – отметили в фонде.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: