Объявлены предельные ставки по тенговым депозитам на февраль 2023 года
Экономика
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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.
В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: