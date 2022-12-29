Объявлены предельные ставки по тенговым депозитам на февраль 2023 года

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

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Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.

В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: