Объявлены предельные ставки по тенговым депозитам на февраль 2023 года

Экономика
0

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фото: Kazpravda.kz

Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.

В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

 

Популярное

Все
Актауские чиновники не потратили на украшение города на Новый год ни тиына
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Общественность Мангистау пугает «исчезающий» Каспий
«Казахстанская правда» начинает новую рубрику «Дело № 1...». Она о людях, известных и не совсем, всех тех, кто пережил, выжил или нет, всех, кого коснулся морозным инеем холод репрессий
В преддверии праздников спасатели предупреждают: лед на алматинских водоемах не пригоден для развлечений
Костанай вчера и сегодня
Обошлось без нокаутов
Вдохновленный мелодией кюя
Пенаты для пернатых
Досталось на орехи
Карагандинец приглашал девушек на свидания и обворовывал их
А не замахнуться ли нам на «Аладдина»?
Обратитесь к адвокату!
Под контролем
Горы мусора тут и там
Эпидсезон в разгаре
Алгоритмы демонополизации
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Более 30 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения, 24 пропали без вести
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд РК
Закон Республики Казахстан
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области
Один раз не Гандапас
Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Сенат , Экономика
Институт банкротства физических лиц вводится в Казахстане
Правительство , Экономика
Итоги 2022 года в Казахстане: демонополизация, борьба с тен…
Правительство , Экономика
Смаилов поставил ряд важных задач перед МНЭ на 2023 год
Президент , Поручения , Экономика
Токаев принял главу Агентства по регулированию и развитию ф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]