Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
О том, обяжут ли воспитателей детсадов и учителей школ проходить ПЦР-тестирование на COVID-19 в Казахстане, рассказала главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК передает Kazpravda.kz
.
"На сегодня обязательное тестирование воспитателей и педагогов школ не предусмотрено, именно ПЦР-тестирование на COVID-19, потому что мы все должны понимать, что обязательное требование по тестированию сохраняется только для тех учреждений, где закрытый цикл работы", – сказала Айжан Есмагамбетова.
Она отметила, что к данной категории относятся медико-социальные учреждения и вахтовые работники.
"Педагоги, учителя и воспитатели детских садов посещают свою работу ежедневно, при этом они, выходя с работы, контактируют с другими людьми и на улице, и дома, поэтому наличие отрицательного ПЦР-теста никак не говорит о том, что человек не заболеет или не заразится в течение последующих 14 дней, то есть во время полного инкубационного периода. Поэтому требование по обязательному ПЦР-тестированию данных работников не предусмотрено", – заключила спикер.