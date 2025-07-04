Ежегодный этнофестиваль «Көк­майса» прошел в Улытау. Мероприятие стало традиционным благодаря совместной работе Национального музея-заповедника «Улытау» и фонда «Ұлы Тағзым». В зависимости от локации его называют также «Терисакканская весна» и «Ұлытау қымызы». Но суть одна – рассказать о древних обрядах коневодов. Сохранившиеся в Улытауском селе Терисаккан обычаи, такие как праздник кумыса и сватание жеребца, отмечены авторитетными международными организациями ­ЮНЕСКО и ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры). Праздник весенних обрядов коневодов внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Как и прежде этнофестиваль «Көкмай­са» подарил собравшимся хорошее настроение, радость встречи, музыку и много интересного. Есть у него и свои задачи, одна из которых – развитие туристи­ческого потенциала региона. Как отметил на церемонии открытия аким области Улытау Дастан Рыспеков, мероприятие популяризирует национальную культуру Казахстана и привлекает туристов.

По традиции гостей из разных регио­нов страны потчевали традиционными блюдами казахской кухни, только кумыса на угощение ушло 500 литров.

Свою силу и удаль в национальных видах спорта – қазақ күресі, стрельбе из лука, игре в асыки и других – продемонстрировали спортсмены из Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.

В нескольких юртах фестивального аула гостей и участников празднества ознакомили с искусством местных ремес­ленников. Желающие могли принять участие в мастер-классах – сплести ши, камчу или сделать художественную роспись на камне.

В центре внимания – фотовыставка известного в Казахстане фотографа журнала National Geographic Qazaqstan, сотрудника общественного фонда «Ұлы тағзым» Дмитрия Ругиса. Он представил свои любимые работы с разных этнофестивалей Казахстана. Как оказалось, именно здесь, в Улытау, горный инженер получил благословение и изменил свою жизнь.

– Жизнь – штука интересная, – поделился он воспоминаниями. – По образованию я горный инженер, девять лет работал на шахтах Карагандинского угольного бассейна. Эта профессия, кстати, мне пригодилась, когда разрабатывался проект геопарка Улытау. А вот фотография была моим хобби, которое постепенно переросло в профессию. В 2016 году я впервые поднялся на священную гору Аулие-Тау, что возвышается в Улытауском районе – самый центр нашей страны. Ее вершина, согласно легендам, – ближайшее место для общения с Всевышним. После восхождения, в том же году, стал фотографом, создал свое фотообъединение, в 2025 году присоединился к ОФ «Ұлы тағзым».

Так что свою сегодняшнюю известность Дмитрий Ругис однозначно связывает со священной горой. В творчестве самая его любимая тема – возрождение и сохранение традиций, культуры, обы­чаев народа Казахстана и, несомненно, люди.

– Национальная культура всегда была мне интересна, – отметил фотограф. – Я очень много путешествую по Казахстану, преследуя цель запечатлеть все самое интересное. Традиции – это древняя муд­рость, которую по крупицам собирал народ в течение веков. Очень рад, что этнофестивали востребованы, что через свои фотогра­фии могу рассказать о них самым наи­лучшим образом.

Общественный фонд «Ұлы Тағзым» был создан еще в 1989 году под названием «Общественное движение «Улытау», в 2009 году был переименован в «Ұлы Тағзым». Его основателем и идейным вдохновителем стал известный краевед, путешественник Бахтияр Кожахметов. В свое время именно фонд инициировал открытие краеведческого музея в Улытау, на днях аким области утвердил проект создания геопарка «Улытау, который также создается по инициативе «Ұлы Тағзым».

Фотокомпозиция, представленная на выставке Дмитрия Ругиса, собрана из разных коллекций. Часть ее взята из первой выставки фотографа «Казах­станцы». В свое время она была представлена на площадках в Алматы, в Национальном музее Астаны, в Геогра­фическом обществе.

Среди множества лиц немало фото­графий жителей Улытау, сделанных во время экспедиций и на этнофестивалях. По мнению Дмитрия Ругиса, эти фото он подобрал специально, чтобы местные жители могли узнать себя и порадоваться.

– Буквально за пару дней до выставки часть фото выставлялась в галерее моего друга, известного казахстанского художника Кайрата Кэй-Кэй, – рассказал Дмитрий Ругис. – Когда он возвращал их, обратил внимание на худо­жественное фото женщины в кимешеке. Для него это одна из самых любимых фотографий, ее я сделал несколько лет назад на своем первом этнофестивале на озере Зайсан в Восточно-Казахстанской облас­ти. Рядом с ней фотография девушек на алтыбакане, которая украсила обложку журнала National Geographic Qazaqstan.

Кстати, Дмитрий Ругис называет себя пейзажным фотографом. Чтобы найти неизвестные, великолепные в своей дикой красоте места, путешествует с друзьями по Казахстану, выезжает в экспедиции.

– Фотографы видят немного больше или по-другому, чем другие люди, – пояснил он. – Есть интуиция на красивые локации. И где бы мы ни были, всегда стараемся запечатлеть людей. Даже через фото видно, какие они красивые, интересные, особенно в национальной одежде.

В этом месяце Дмитрий Ругис уже побывал на четырех этнофестивалях, в том числе в Карагандинской области, планирует поездку в Атбасар Акмолинской области.