Очаг для дружной семьи

В начале 90-х тема национального самосознания была на подъеме. В обществе рос интерес к вопросам истории, традиций, языков. На востоке страны появились новые общественные объединения – «Казақ тілі», «Лад», Wiedergeburt, еврейский театр… В Восточном Казахстане только официально в органах юстиции прошли регистрацию девять национально-культурных центров, причем новые явления проходили на фоне распада бывшей единой союзной экономики. То бастовали рабочие, то митинговали пенсионеры…

По воспоминаниям почетного гражданина Усть-Камено­горска Лео Шика, само непростое время потребовало объединить организации, направив их энергию на укрепление дружбы и стабильности в регионе.

– Все понимали, что нужно собираться под единым шаныраком, – рассказал Лео Богданович. – Так появилось название – Дом дружбы. Избрали общественный совет во главе с председателем корейского национально-культурного центра Никифором Сергеевичем Каном. Директором Дома дружбы стала всеми уважаемая Сара Имашевна Мамиева. К работе подключились аксакалы.

Областная исполнительная власть сразу поддержала начинание. К слову, все здания в Усть-Каменогорске, где располагался Дом дружбы, были памятниками истории и культуры: бывший корпус педагогического училища, бывший Народный дом, Дворец культуры металлургов. Даже в самый сложный период конца 1990-х – начала 2000-х в областном бюджете изыскивали средства для их ремонта и содержания. Можно сказать, благодаря правильной идее в городе сохранились замечательные исторические постройки.

Самыми первыми в Доме дружбы расположились корейский и немецкий этнокультурные центры, в 1995–1996 годах –

азербайджанский и татарский. С 1997 года открылись языковые школы. К 2017-му, когда Дом переехал в великолепное здание Дворца культуры металлургов, было зарегистрировано 22 областных этнокультурных объединения.

Понятно, что одним из основных направлений Дома дружбы является сохранение культуры этносов, проживающих в Восточном Казахстане. Вот уже почти 30 лет под его эгидой проводятся все народные праздники, фестивали, ярмарки ремесел и национальной кухни.

Вместе с тем в стенах Дома дружбы родились многочис­ленные научные проекты. Именно здесь появилась первая научно-экспертная группа Ассамблеи народа Казах­стана. Как отметила кандидат исторических наук Нелли Крас­нобаева, были запущены, например, «пилоты» по формированию базовой ценностной основы у молодежи. В рамках общест­венного объединения «Ассамб­лея жастары» по сей день проходят дискуссионные клубы и диалоговые площадки, где студентов учат не просто пользоваться информацией, а показывают, как ее анализировать, как сделать прогноз. Час­то участникам в виде задания предлагают выработать такой политический контент, который бы обеспечил в общест­ве межкультурное взаимодействие. Это сложная задача, но она заставляет правильно «включить» голову.

– Мы привыкли решать за молодежь, что им делать, хотя важно научить молодых самим делать выбор, – отметила эксперт. – Для этого нужен навык. Одно из направлений – активное вовлечение в сферу деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в волонтерское движение. Согласие и мир – это ведь не одномоментное явление. Мирный очаг в доме нужно постоянно поддерживать.

А еще при Доме дружбы действуют Совет матерей АНК, Совет общественного согласия АНК ВКО, центры активного долголетия. Все большую роль играют кабинеты медиации – они действуют в каждом городе и районе области. Статис­тика говорит сама за себя: за 2022 года к медиаторам АНК посту­пило около тысячи обращений, почти треть разрешилась медиативным соглашением. В Усть-Каменогорске в рамках «Цифрового Казахстана» первым в республике открылся виртуальный кабинет медиации. Все желающие могут получить консультацию онлайн.

– В Казахстане главными нравственными качествами всегда считались гостеприимство, согласие, дружба, взаимопомощь, меценатство, – подчерк­нула Нелли Краснобаева. – Это и есть культурный код народа. Все мероприятия, которые вот уже тридцать лет проводит Дом дружбы, направлены на сохранение лучших традиций.