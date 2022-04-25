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​​​​​​​Очередь длиною в шесть недель
Наталья Денисова
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До полутора месяцев приходилось ждать приема у гастроэнтеролога пациентам одной из поликлиник Кызылорды.

В областном филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» проанализировали жалобы граждан на медицинское обслуживание и выявили застарелые проблемы поликлиник Кызылорды, где каждый день гарантированно обслуживаются сотни пациентов. Основными в итоге оказались проблемы с недоступностью получения помощи некоторых врачей и долгие очереди к профильным специалистам.

Так, длительная очередь наблюдалась в городской поликлинике № 3 к гастроэнтерологу, работающему там на полставки. Та же ситуация – в поликлинике № 5. Один из пациентов даже пожаловался, что не мог попасть к врачу-гастроэнтерологу полтора месяца.

– В ТОО «Сеним», оказывающем поликлинические услуги, мешало продуктивной работе отсутствие врача-проктолога, – сообщили в Фонде социального медицинского страхования. – В ТОО «Алексей Султан Ахмет» – отсутствие ревматолога и длительное ожидание услуг инфекциониста, уролога, гастроэнтеролога.

Отметим, что облздрав учел замечания, в городских поликлиниках вопросы с очередями к врачам и нужными специалис­тами решаются. А вот в районах Кызылординской области в больницах и поликлиниках недостаточно крайне необходимого, как показывает практика, медицинского оборудования.

– Отсутствуют аппараты КТ в Шиелийском, Кармакшинском, Жалагашском, Сырдарьинском районах, а аппаратов МРТ нет ни в одном районе, имеются проблемы с длительным ожиданием очереди на обследование МРТ и КТ, – сообщили в фонде.– Всего по Кызылординской области в настоящее время функционируют 12 аппаратов КТ и три аппарата МРТ. Этого недостаточно.

Об очередях в медучреждениях и нехватке специалистов рассказывал недавно прессе и директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Кызылординской области Бахыт Исмаханбетов:

– Да, несмотря на то, что Фонд социального медицинского страхования стабильно выполняет свои обязательства перед поставщиками медицинских услуг по части финансирования, на пути пациента возникают различные препятствия – это дефицит профильных специалистов, длинные очереди, отказ от предоставления тех или иных медуслуг. Из-за имеющегося хронического дефицита в квалифицированных узких специалистах львиная доля очередей приходится на консультации врачей и получение дорогостоящих услуг, которые сконцентрированы, в основном, в областном консультативно-диагностическом центре, многопрофильной областной больнице и частных диагностических центрах, куда идут жители со всей области, и, соответственно, образуется огромный поток пациентов.

И как быть людям?

– Мы бы посоветовали населению заблаговременно записываться на приемы, на получение тех или иных консультативно-диагностических услуг через информационные системы, приложения Egov или Damu Med. Или же по телефону обратиться непосредственно в регистратуру и взять талон, – сказал Бахыт Исмаханбетов. – Так будет правильнее и надежнее, экономнее по времени.

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