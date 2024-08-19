Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе

Согласно информации авиаперевозчика, 16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси.

«Рейс КС866 по маршруту Актобе - Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов.

Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время, авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа», – сообщили в Air Astana.