Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе

В аэропорту снова пострадало воздушное судно Air Astana, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно информации авиаперевозчика, 16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси.
«Рейс КС866 по маршруту Актобе - Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов.
Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время, авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа», – сообщили в Air Astana.
Отмечается, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов.
Похожие инциденты происходили в международных аэропортах Астаны и Алматы.
Так, группа компаний Air Astana сообщила, что 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов авиакомпании FlyArystan.
13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.
14 августа в Комитете гражданской авиации заявили, что проведут внеплановую проверку Air Astana и FlyArystan.