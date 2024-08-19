Очередное повреждение самолета Air Astana: десятки рейсов задержаны в Актобе

Транспорт , Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В аэропорту снова пострадало воздушное судно Air Astana, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации авиаперевозчика, 16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси.

«Рейс КС866 по маршруту Актобе - Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов.

Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время, авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа», – сообщили в Air Astana.

Отмечается, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов.

Похожие инциденты происходили в международных аэропортах Астаны и Алматы.

Так, группа компаний Air Astana сообщила, что 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов авиакомпании FlyArystan. 

13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.

14 августа в Комитете гражданской авиации заявили, что проведут внеплановую проверку Air Astana и FlyArystan. 

#аэропорт #самолет #Air Astana #повреждение

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