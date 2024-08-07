В аэропорту Астаны повредили самолет FlyArystan

Инцидент привел к вынужденной стоянке авиатранспорта на несколько дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа компаний Air Astana сообщила, что 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, передает Kazpravda.kz

Это привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами.

«Стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов. Авиакомпания сожалеет о возникшем непредвиденном сбое, который усугубляет показатели пунктуальности и другие операционные сложности, с которыми Группа регулярно сталкивается в аэропорту Астаны с начала летнего сезона», – заявили в компании.

Air Astana призывает международный аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов.

Группа выражает надежду на конструктивное сотрудничество в решении этих вопросов для обеспечения качественного обслуживания пассажиров, добавили в компании.