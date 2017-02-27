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​Очередной суперприз «Кайрата»
Юрий Лифинцев

Четыре матча провели в городах Троицке и Климовске подопечные главного тренера алматинской дружины Какао и во всех одержали победы. Напомним, как шли к очередной своей победе кайратовцы. На групповом этапе они взяли верх над «Диной» (Москва) – 4:2 и «Столицей» (Минск) – 4:0, в полуфинале была переиграна коман­да КПРФ (Москва) – 3:1, а в решающем матче соперниками нашего клуба стали спортсмены «Сибири» (Новосибирск).

Главная ударная сила соперников «Кайрата» – первая четверка, в которой играют прекрасно знакомые казахстанским любителям футзала по прежним выступлениям в алматинском клубе Жоан и Лео Сантана, а также еще недавно блиставший в атаке карагандинского «Тулпара» мощный форвард Талес. Сибирские бразильцы доставили много хлопот голкиперу «Кайрата» Игите, а Жоан и вовсе стал автором одного из трех мячей в наши ворота.

Но одного прекрасного квартета для успешной борьбы против «Кайрата» явно недостаточно. Тем более решительно настроенного на выигрыш. И потом, такие голы, какие забивают наши бразильцы, соперникам и не снились. Сначала Дуглас Нуньес пяткой подправил мяч, летевший со скоростью метеорита в сторону сибирских ворот. Затем Дуглас Жуниор в своем стиле мощно пробил по цели. Еще два мяча в ворота «Сибири» забили Диваней и Михаил Першин (с пенальти), причем сделали они это в ситуациях, когда «Кайрат» проигрывал и едва успел сравнять счет.

Все обошлось как можно лучше, алматинцы победили со счетом 4:3. Помимо главного приза и золотых медалей, игроки «Кайрата» получили денежный сертификат на 50 000 долларов, а два наших виртуоза были отмечены еще и индивидуальными наградами: Диваней назван лучшим нападающим, а Дуглас Жуниор – лучшим игроком всего турнира.

Выступление на Кубке Еременко наставники и игроки «Кайрата» считают главной репетицией перед «финалом четырех» Кубка УЕФА по футзалу. Напомним, что решающая стадия розыгрыша главного европейского клубного турнира состоится на «Алматы Арене» уже в конце апреля. Вместе с кайратовцами почетный трофей намерены оспаривать «Югра» (Россия), «Интер» (Испания) и «Спортинг» (Португалия). Полуфинальные пары будут названы в ходе жеребьевки, которая состоится 4 марта.

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