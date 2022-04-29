Очевидцев убийства 19-летнего гвардейца в ходе январских беспорядков просит откликнуться полиция

В городе Талдыкоргане полиция устанавливает обстоятельства гибели военнослужащего в ходе январских беспорядков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Алматинской области.

Полицейские просят откликнуться очевидцев убийства 19-летнего бойца Национальной гвардии в период январских массовых беспорядков.

«Солдат-срочник Айбат Аманов погиб 5 января при исполнении служебно-боевых задач на центральной площади Талдыкоргана.

Уголовное расследование по факту проводится согласно пунктам 7, 9, 15 части 2 уголовной статьи «Убийство».

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией по факту гибели военнослужащего, сообщить по телефонам: 8 771 404 86 14 либо 102», – призвали в ДП.

Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются.