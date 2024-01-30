Очистить на миллиарды

Победителем тендера, объявленного городским акиматом, стало ТОО «Спецавтобаза», – специализированное предприятие по уборке мусора в областном центре и его пригородах. Точная сумма работ, заявленных на портале госзакупок, составила 2 млрд 371 млн 369 тысяч тенге.

Как сообщили в акимате города, на этой неделе будет заключен договор, и предприятие приступит к санитарной очистке областного центра.

Стоит отметить, что в прошлом году из местного бюджета для Спецавтобазы было выделено 1 млрд 730 млн тенге. Кроме непосредственной очистки города от мусора, предприятие в прошлом году выиграло тендер и на приобретение за счет средств городского бюджета 1 000 евроконтейнеров для сбора бытового мусора. Из них 100 установлены в тот же год, остальные появятся уже нынче.

Также предусмотрено обновление 100 площадок для сбора мусора, поскольку состояние действующих вызывает серьезные нарекания горожан. Не всегда вовремя вывозятся отходы, которые при ветреной погоде разлетаются по всему городу. Есть претензии к ТОО «Спецавтобаза» и у областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным этого ведомства, в регионе имеется 52 полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Санитарное состояние большинства из них оставляет желать лучшего. В основном они располагаются в районах области и относятся к числу объектов высокой эпидемиологической опасности. Однако соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения на полигоны не получены.

Особенно это касается действующего старого полигона ТБО в Атырау, который функционирует с 1983 года, тогда как его нормативный срок экс­плуатации истек еще в 2003-м. Однако приостановить их работу или вообще закрыть невозможно: им просто нет альтернативы.