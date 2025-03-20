Ода бессмертной любви

Режиссер спектакля, студент четвертого курса Ерасыл Айткулов учится на политолога. Но признается, что душа тянется к творчеству.

– Это произведение – жемчужина нашей культуры, – рассказывает молодой режиссер. – Раньше я в общих чертах знал сюжет эпоса по фильмам и спектаклям. А когда полностью погрузился в материал, мне открылось огромное историческое полотно с необыкновенно глубоким смыслом. Действие разворачивается в XVII веке, мысли и поступки героев современны, поэма наполнена интересными философскими размышлениями.

История о любви «Қыз Жібек» неоднократно ставилась в театрах страны. В чем же особенность именно этого спектакля? Ерасыл Айткулов отвечает так:

– Мы взяли за основу лиро-эпическую поэму, использовали фрагменты сценария к фильму Габита Мусрепова. Мне хотелось показать свое видение этого эпоса. Если в фильме «Қыз Жібек» большое внимание уделяется главным героям, то в спектакле мы раскрываем образы второстепенных персонажей – например, отца и брата Толегена. Главная тема нашей истории – потеря близкого человека и борьба героев за любовь и счастье.

Изучив материалы, режиссер четыре месяца писал сценарий. В постановке спектакля ему помогали друзья и участники творческого клуба The Kazakh Stage. Одни ребята шили костюмы, другие готовили декорации, изготавливали боевое оружие и доспехи, кто-то ставил хорео­графию, а кто-то продвигал спектакль в социальных сетях.

Главные роли исполнили студенты. Роль Жибек досталась талантливой студентке второго курса Жанель Сагингали, образ Толегена воплотил первокурсник Парасат Аманжол. За время подготовки они изучили характер и психотип своих героев, смогли раскрыться.

Несмотря на то что спектакль идет два часа, действие на сцене каждую минуту держало в напряжении. Юноша Толеген влюб­ляется в прекрасную Жибек, но на их пути становится подлый Бекежан... Диалоги, конфликты, романтическая линия, батальные сцены – все было исполнено на высоком драматическом уровне. А музыкальные вставки песни «Гакку» делали отсылку к легендарной опере Евгения Брусиловского.

Первый показ посетила легендарная актриса Меруерт Утекешева. Она рассказала, что, когда получила роль Жибек, ей было всего 17 лет. Но благодаря поддержке коллег она смогла создать бессмертный образ в истории казахстанского кинематографа.

Меруерт Утекешева отметила важный посыл спектакля – прославление вечной и чистой любви.

– Благодарю творческую группу, что поставили такую версию «Қыз Жібек». Роли сложные, и играть их непросто, но вы справились. Радует, что в зале присутствует молодежь, что им интересна эта история, – сказала актриса.