Одежду отечественных фабрик начали реализовывать в Астане
Более 50 казахстанских представителей легкой промышленности начали реализацию своей продукции под маркой "Сделано в Казахстане" в Астане, передает Kazpravda.kz.
Сегодня прошло торжественное открытие сектора легкой промышленности в торговом доме "Самгау", которое является площадкой для реализации казахстанских товаров.
Напомним, первый торгово-выставочный павильон "Сделано в Казахстане – Халық Маркасы" был открыт 6 июля текущего года в целях поддержки региональных производителей и предпринимателей.
Как отмечают инициаторы проекта, его реализация будет способствовать увеличению объема производства продукции, созданию дополнительных рабочих мест, а также позволит создать благоприятные условия для развития легкой промышленности.
На сегодня уже более 100 компаний со всего Казахстана участвуют в данном проекте. Всего на площадку ТД "Самгау" планируется привлечь более 500 компаний, отечественных брендов.
Участникам проекта предоставлен целый пакет преимуществ в продвижении собственного бренда. К примеру, бесплатное место в павильоне от 6 кв. м до 100 кв. м до 30 сентября 2017 года. Кроме того, они получают сертификат и знак "Халык маркасы", который производитель сможет использовать в течение двух лет в рекламных целях, на упаковках, этикетках, стендах, витринах и т.д. Знак выдается в качестве народного признания продукции ОТП.
Производители смогут воспользоваться бесплатными услугами специально обученных продавцов-консультантов, а бесплатной рекламой и маркетингом в рамках национального конкурса среди журналистов "Самгау" займутся более 37 республиканских СМИ, которые в течение года будут освещать проект, продвигать продукцию и стенды участников павильона.
"Также участники проекта в следующем году будут представлены на презентации во время выставки "ЭКСПО-2017". Павильон "Сделано в Казахстане – Халық Маркасы" войдет в туристическую карту Астаны, что позволит повысить посещаемость торгового центра", – отмечают организаторы".