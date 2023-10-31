Один плюс восемь

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Любовь Доброта

Жители девяти населенных пунктов сельского округа Ииржар Мактааральского района Туркестанской области до конца года получат доступ к природному газу.

фото пресс-службы облакимата

Первым к централизованному газоснабжению подключили село Шапагат. Вслед за ним будет повод для радости и у жителей населенных пунктов Алаш, Наурыз, Азамат, Дикан, С. Рахимова, Азат, Ииржар, Мактажан.

Строительство системы газоснабжения в сельском округе Ииржар было начато в 2021 году. Из бюджета на эти цели выделили 1 млрд 182 млн тенге.

В общей сложности в Макта­аральском районе к природному газу уже подключены 18 477 абонентов. Газифицировано 51,2% населенных пунктов. После завершения работ по газификации всех девяти населенных пунктов сельского округа Ииржар уровень охвата централизованным газоснабжением достигнет 65,2%.

В 2021 году для газификации 12 населенных пунктов сельских округов Жанажол и Ж. Нурлыбае­ва было предусмотрено 1,9 млрд тенге. Сейчас там продолжается строительство газопроводов. Также близится к завершению строительство газоснабжающей станции «Мактаарал» мощностью 50 тыс. кубометров в час и стоимостью 1,3 млрд тенге.

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство внутренних газовых систем остальных 23 негазифицированных населенных пунктов и магистрального газопровода до сельского округа Мактаарал.

В прошлом году получены положительные экспертные заключения по 10 проектам. Проектные работы для остальных 13 населенных пунктов планируется завершить до конца года.

#Туркестанская область #газификация #газоснабжение

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