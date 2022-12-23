Один раз не Гандапас
Колонка обозревателей
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А в этот раз воспеть оду мне хотелось бы старым кадрам. Тем самым, которым лет 40–50 или чуть больше. Тем, кто учился не в гарвардах или оксфордах. А тем, кто окончил павлодарские, талдыкорганские, целиноградские, семипалатинские или даже алматинские вузы и писал рефераты и дипломные не из Интернета. Тем, кто начал свою карьеру с низов и ехал на этом самом социальном лифте со всеми вместе, добиваясь поставленных целей единственно доступным образом – батрача и получая опыт.