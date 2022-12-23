Один раз не Гандапас

Колонка обозревателей
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Лаура Тусупбекова

А в этот раз воспеть оду мне хотелось бы старым кад­рам. Тем самым, которым лет 40–50 или чуть больше. Тем, кто учился не в гарвардах или оксфордах. А тем, кто окончил павлодарские, талдыкорганские, целиноградские, семипалатинские или даже алматинские вузы и писал рефераты и дипломные не из Интернета. Тем, кто начал свою карьеру с низов и ехал на этом самом социальном лифте со всеми вместе, добиваясь поставленных целей единственно доступным образом – батрача и получая опыт.

Ничего не хочу сказать плохого в адрес молодых специалистов. Тем более в адрес тех, кто из гарвардов и оксфордов. Куда ж до вас? Вы – креативный класс. Нет, они очень образованные. И очень стремятся получить как можно больше знаний. Они очень нацелены на успех. Тогда как остальные, некреативные, кроме как на пахоту больше ни на что не нацелены.

Например, в дополнение к своему престижному образованию они очень любят всякие тренинги личностного роста. Ну там – как управлять толпой, как не вовлекаться в командные мозговые штурмы, как не делать то, чего делать не хочешь, как манипулировать коллегами, чтобы они выполняли твой функ­ционал за тебя, как сделать так, чтобы у тебя было все, а тебе за это ничего бы не было.

Поверьте, «их» есть у меня и имя им – легион. И их сразу можно идентифицировать – они очень улыбчивы и доброжелательны. Вспоминаю себя в горячие производственные моменты, когда дедлайн, а тебе еще полтора часа кодировки с диктофона или когда ты из командировки на другом конце света пишешь материал в номер, а до аэропорта полчаса, а Интернет нестабильный, а в Астане в одиннадцать ночи редакция ждет, когда же спецкор пришлет заветный файл. Тут не то что улыбаться, тут сразу становится понятно, что никаких тренингов личностного роста ты, горемычный, не проходил.

Ну например, звонишь ты молодой миленькой сотруднице пресс-службы какого-нибудь ведомства. И просишь помочь с информацией для материала. Это ты напрасно сделал – зря, она ездила на тренинг какого-то крутого коуча Гандапаса в Москву, где он ей рассказал, что один факт ее присутствия на тренинге уже делает ее особенной. И вот просишь ты ее, милую и вежливую, так как еще не знаешь, что она особенная, выполнить свою работу. Срочно. Потому что, читайте выше – дедлайн. А она такая отвечает, опять же вежливо: понимаете, я не могу сейчас все бросить и вытаскивать из базы этот документ, потому что чищу рабочий стол на компьютере. Ок, а сколько времени нужно, чтобы почистить рабочий стол? Точно гандапасова ученица ответить не может, просит перезвонить через полчаса.

Я на тренинги не хожу, перекладывать на других свой функ­ционал не научена. Тревожный тип личности и природная невыдержанность тут же облекаются в словесные формы. Но не тут-то было. На тренингах их учат такому приему как «отзеркаливание». Это когда вы своему нервному собеседнику без злобы, но с пониманием сути вещей демонстрируете то же отношение, которое он демонстрирует вам. Но с легкой ноткой превосходства – она же посвященная Гандапасом, а в резюме у нее степень PhD. «Мне не нужен ваш негатив, я оставляю его вам», – говорит мне она фразу, которая, видимо, должна продемонстрировать всему миру ее особенность, и бросает трубку.

Что тут поделаешь... Звонишь «старому» кадру из этой же службы. «Старый» кадр невежливо и устало посылает тебя к черту, но все, что тебе нужно, предоставляет. Безо всякого отзеркаливания. Безо всяких PhD.

И так хочется сказать мне этому самому молодому креативному классу... Работать не пробовали?

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