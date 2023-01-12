Один в поле не воин

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Насихат Оркушпаева

По воле судьбы
Юсуп Келигов
обрел свой дом
на казахской земле.
Он стал образцом преданности стране и людям, некогда приютившим его родителей.

Массовые политические репрессии оставили неизгладимый след в судьбах депортированных народов. Трагические события конца 20-х – начала 50-х годов прошлого века не обошли стороной и Келиговых. В 1944-м их большую семью приняли коренные жители Бишкульского района Северо-Казахстанской области. Та земля, к слову, тогда стала приютом не только для ингушей, но и чеченцев.

– Папа часто вспоминал, как казахский народ, который только-только отходил от голодомора, протянул руку помощи депортированным. Было сложно, и без слез тот период вспомнить нельзя. Благодаря милосердию и великодушию казахов многие обреченные на гибель сумели выжить, сохранили чувство признательности местным жителям, – вспоминает Юсуп Хасанович, который узнал о Казахстане, будучи подростком, из рассказов родителей.

В эпоху сталинского террора его самого еще не было в планах семьи Келиговых. Он родился позже, 12 января 1963 года в Ингушетии, куда вернулись его родители. Однако в 15 лет он оказался на благодатной казахской земле, где оставались родственники по отцовской линии: двоюродный брат Юнус Харсиев, который жил в селе Отаутускен Целиноградского района.

Юноша приехал погостить на летних каникулах. И кто бы мог подумать, что эта поездка окажется решающей в его жизни, и он навсегда останется в тогда еще Целинограде, посвятив всего себя становлению суверенного Казахстана. Устроившись на один из строительных участков, заменяя отлучившегося на время двоюродного брата, Юсуп Хасанович по кирпичику возводил социально значимые объекты и параллельно – свою дальнейшую жизнь. Он поступил в целиноградскую высшую школу мастеров. Затем – армия, а потом – начало большого трудового пути. За его плечами – работа рабочим стройучастка Шалкарского РСХО, мастером в совхозе Ерейментау­ский, старшим мастером, заместителем директора райпромкомбината…

А в 27 лет на перспективного молодого человека, отличавшегося усердием и целеустремленностью, обратило внимание руководство областного комитета местной промышленности, и его назначили директором завода бытовой химии. Не каждому удавалось достигать таких высот в столь короткий период. Но, видимо, сами небеса благоволили трудолюбивому ингушу. Хотя, как говорит сам Юсуп Келигов, секрет успеха кроется в окружавших его людях: добрые, отзывчивые профессионалы помогали ему в становлении личности, в качестве специалиста своего дела.

– Возникали ли мысли вернуться на историческую родину? Скажу честно, да. Но был ли смысл, когда вся моя жизнь была пропитана казахским духом: здесь были мои друзья, коллеги, здесь встретил свою единственную... Да и как можно было в тяжелые времена, а тогда были 90-е – распад СССР, оставить коллектив? Возникший экономический кризис, отсутствие продуктов питания и предметов первой необходимости, возросший уровень преступности и полное неведение будущего, панические атаки – все это действительно заставило некоторых переселенцев уехать. Но лично я не смог этого сделать. Как говорится, не бывает худа без добра: появился шанс доказать свою значимость, проявить самые лучшие качества, демонстрирующие любовь к Отечеству, – отмечает собеседник.

Сам Юсуп Келигов проявил преданность, внося личный вклад в становление суверенного Казахстана и его главного города – Астаны. Став заместителем директора горкомхоза, нового столичного предприятия, в 1998 году, а затем – первым заместителем председателя правления АО «Астана горкоммунхоз» – он принимал непосредственное участие в благоустройстве молодого города до 2010 года. Возведение нынешней столицы, по воспоминаниям героя, велось семимильными шагами.

– В мегаполисе много важных объек­тов, и все они дороги мне. Но самым знаковым является рукотворный оазис, раскинувшийся вокруг Астаны, – зеленый пояс столицы – прекрасное место отдыха для горожан и гостей. В период пандемии многие буквально бежали сюда за кислородной поддержкой, – говорит Юсуп Хасанович, подчеркивая значимость зеленых насаждений.

Сегодня в главном городе Казахстана трудно встретить объект, в возведении которого он не участвовал бы: будь то гражданское или промышленное соору­жение, парки или скверы, да каждая улица. Но сам Юсуп Келигов признается, что все это – лишь малая доля его вклада, и именно поэтому, занимаясь общественной деятельностью, он никогда не забывал о главном – личном участии в важных событиях.

В свое время благодаря поддержке жителей столицы он был депутатом трех созывов городского маслихата. Являясь членом Ассамблеи народа Казахстана, а также Совета АНК, заместителем председателя этого консультативно-совещательного органа при Президенте РК, сопредседателем ОЮЛ «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», членом партии «Nur Otan» с 1999 года (ныне «Amanat»), он участвует в консолидации полиэтничного Казахстана, что стало делом всей жизни.

– Я счастливый человек. Меня всегда окружали хорошие люди. Один в поле – не воин. Но благодаря соратникам, друзьям и коллегам – коммунальщикам и строителям – удалось достичь многого в развитии родной столицы. За что им неимоверно благодарен. Выражаю признательность и руководству республики, а также столицы, что всегда оценивают мой скромный труд государственными наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами. Считаю, это оценка нашей коллективной работы, – резюмирует Юсуп Келигов, напоминая, что институт АНК – фундамент и барометр, определяющий самочувствие народа и придающий импульс единству общества.

По словам героя, наша модель межэтнического согласия уникальна. В стране созданы все условия для благополучной жизни.

– Нам, казахстанцам, остается лишь сплотиться вокруг Президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы построить Жаңа Қазақстан, сделать наше государство сильным и процветающим. Нам есть что беречь. Наше единство незыблемо, – считает он.

12 января Юсуп Хасанович отмечает 60-летие. С высоты жизненного и профессионального опыта он прекрасно знает цену общественному спокойствию и благополучию. Именно поэтому он призывает казахстанцев, особенно молодежь, бережно относиться к нацио­нальным и историческим ценностям. Желаем юбиляру крепкого здоровья, сил и энергии!

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