Сегодня 11-летний талдыкорганец Хасанали Даулет уверенно исполняет на домбре «Адай» и «Әлқисса», выступает в составе ансамбля на республиканских конкурсах и с первых нот может угадать многие казахские кюи. А всего четыре года назад он впервые переступил порог детской музыкальной школы им. Нургисы Тлендиева и даже не держал еще в руках инструмент.

– Когда я был маленьким, родители часто говорили, что раньше любой казах умел играть на домбре, что она хранит душу нашего народа, – рассказывает мальчик, с гордостью обнимая свою двухструнную красавицу. – Тогда я не придавал значения этим словам, но по наставлению старших в августе 2021 года сдал вступительные экзамены в музыкальную школу.

Доброжелательный и высокопрофессиональный коллектив школы смог привить любовь к искусству буквально с первых дней. Поддерживала новое увлечение старшего сына и вся семья Шидербаевых. Собственную домб­ру – особого детского размера – заказали в лучшей мастерской Алматы и ежедневно аплодисментами встречали каждый разученный аккорд.

– Самым первым произведе­нием, которое я выучил и сыграл без ошибок, было «Во саду ли, в огороде», – с улыбкой вспоминает ученик. – Мы дома стали постоянно смотреть в YouTube выступления известных казахских кюйши. Больше всего мне понравились произведения и сама манера исполнения нашего великого композитора Нургисы Тлендиева. Я просто восхищен его талантом и мастерством! Так я влюбился в домбру, хотя тогда и не верил, что пройдет немного лет и я научусь сам исполнять эти чарующие кюи. Мне это казалось настоящим волшебством: как один инструмент может так по-разному, многоголосо звучать – в каждом произведении неповторимо. И еще на домбре можно сыграть практически любое произведение, написанное для разных инструментов. Моя учительница Курманкыз Жаркынбеккызы объяснила, что есть разные техники исполнения и терпеливо им обучала нас.

День за днем в музыкальной школе мальчик осваивал нотную грамоту, узнавал о классиках мирового и отечественного искусства, завел новых друзей. Но главное – с головой погрузился в историю казахского народа. Раньше, признается Хасанали, он даже не задумывался, какую богатую и глубокую историю хранит этот изящный инструмент.

– Родители рассказали, что мои прадедушки прекрасно играли на домбре, не говоря уже о более дальних предках, – говорит он. – Она была неотъемлемой частью жизни и висела в каждом жилище на почетном месте. Сколько талантливых певцов степи подарила нам домбра! Она лучше слов могла выразить и радость, и горе. Потом история сложилась так, что эту культуру чуть не потеряли. Мои родители выросли в русскоязычной среде и очень хотели, чтобы наше поколение было ближе к своим корням. Так и получилось. Благодаря домбре я намного больше узнаю о культурном наследии народа, мне легче осваивать родной язык, разучивая песни под домбру. Очень благодарен всем своим учителям. Они всегда поддерживают, даже когда что-то не получается, умеют найти подход к каждому и очень верят в нас.

Этой весной Хасанали с отличием окончил четвертый класс музыкальной школы им. Нургисы Тлендиева. За это время сцена, которую поначалу он так боялся, стала неотъемлемой частью его жизни. В составе ансамбля из шести домбристов под руководством Курманкыз Алпысбаевой одержал победу на республиканских конкурсах «Наурыз-Думан», «Жырлайды жүрек» и «Жетісу жұлдызы». Более того, талант­ливому ученику повезло войти в состав оркестра народных инструментов, действующем при музыкальной школе. Коллектив из сорока ребят играет на домбре, кобызе, дауылпаз, баяне, асатаяқ, кахоне и других инструментах. Руководитель и дирижер оркестра Нурлан Касенов, отметив хорошее чувство ритма Хасанали, доверил ему игру на тұяқтас – настоящих лошадиных копытах!

В апреле коллектив молодых дарований блестяще выступил перед полным залом Дворца культуры им. Ильяса Жансугурова, где прошло празднование 100-летия выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Не раз оркестр выступал на городских и областных мероприятиях. А самым ярким и запоминающимся, по словам юного музыканта, стало выступление перед Президентом страны. В декабре прошлого года в ходе рабочей поездки в Талдыкорган Касым-Жомарт Токаев побывал на открытии новой школы.

– Наш ансамбль играл в актовом зале. Глава государства с улыбкой слушал нас – это было так волнительно и радостно! Не у каждого ведь есть возможность увидеть его так близко, – с детской непосредственностью делится Хасанали. – К моему сожалению, с нами Глава государства не успел сфотографироваться – школа очень большая, он ушел дальше. Но зато нам всем вручили памятные подарки от его имени! Я очень надеюсь, что у меня еще будет возможность выступить перед Президентом.

Уникальные знания, новые друзья, неповторимые впечатления… Сколько удивительных возможностей подарил ребенку всего один инструмент.

– Не могу даже представить, что было бы, не появись в моей жизни домбра, – рассуждает Хасанали. – Теперь это продолжение меня – руки сами тянутся сыграть, когда вижу инструмент. Так что домбра в моей жизни – навсегда!