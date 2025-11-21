Одной из улиц Астаны присвоили имя армянского просветителя Месропа Маштоца

764

В Астане состоялась торжественная церемония открытия улицы имени Месропа Маштоца – философа, ученого-языковеда, создателя армянского алфавита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра –министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, представители армянской диаспоры, а также общественные деятели.

Об открытии улицы Месропа Маштоца в Астане стало известно во время официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Ереван в апреле 2024 года, напомнили в Минкультуры.

В своей поздравительной речи министр культуры и информации РК подчеркнула, что открытие улицы Месропа Маштоца – новый символ дружбы, общего стремления двух народов к укреплению взаимопонимания и культурного единства.

«Сегодняшнее событие – дань уважения армянскому народу и свидетельство нашей дружбы. В апреле этого года в Ереване был открыт парк имени великого поэта – Абая Кунанбайулы. Теперь это место будет служить почитанию бесценного наследия казахского мыслителя. И сегодня, открывая в Казахстане улицу Месропа Маштоца, мы символично отвечаем на этот жест, подтверждая, что духовное наследие – это пространство, где наши культуры встречаются, как воды двух больших рек, взаимно обогащая друг друга», - заявила Аида Балаева.

Приветствуя участников церемонии, Жанна Андреасян сказала, что упоминанием имени армянского ученого открывается новая светлая страница в истории взаимного уважения, дружбы и культурного сотрудничества наших народов.

«В Ереване, в парке Абая, а теперь и здесь, на улице Маштоца, словно создаются мосты между двумя культурами, через которые передаются не только имена, но и ценности - мир, образование, творчество и дружба. Армения и Казахстан, со своей историей, наследием великих мыслителей и устремлением в будущность, всегда пребывали в атмосфере взаимодополняющего и взаимообогащающего сотрудничества. Уверена, что открытие улицы Маштоца – это новый этап углубления культурных и образовательных связей между нашими народами», - сказала министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Мероприятие состоялось в рамках официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Месроп Маштоц - ключевая фигура в истории Армении. Его просветительская деятельность заложила основу национальной письменной культуры, и стала импульсом для развития образования, духовной литературы, что способствовало сохранению исторической идентичности армянского народа.

#улица #открытие #Армения #ученый

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Выбросившей детей из окна жительнице Павлодара вынесли приговор
Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Токаев провел переговоры с Премьер-министром Армении
Взаимный интерес
Фермеры пяти областей привезут свою продукцию в Астану
Обсуждены перспективы взаимодействия с МВФ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]