Одной из улиц Астаны присвоили имя Нурлана Балгимбаева

Сегодня состоялось открытие улицы и мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Нурлана Балгимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города

Фото: акимат Астаны

Данная улица расположена в Есильском районе столицы. Она начинается от улицы Туркестан и заканчивается на проспекте Улы дала. Протяженность - 1 100 м.

В мероприятии приняли участие представители акимата Астаны, Министерства энергетики, ветераны нефтегазовой отрасли, представители интеллигенции, семья и родственники видного деятеля.

Заместитель министра энергетики Алибек Жамауов отметил огромный вклад Нурлана Балгимбаева в развитие независимого Казахстана. Как специалист нефтегазовой отрасли, он проделал большую работу, направленную на подъем нефтяной отрасли, включая подготовку местных кадров, разведку нефтегазовых месторождений путем внедрения современных технологий, освоение, открытие многих предприятий.

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен отметил, что Нурлан Балгимбаев, будучи политиком и государственником, провел множество важных реформ и внес большой вклад в улучшение работы госаппарата. А за годы руководства нефтегазовой отраслью повысил инвестиционный потенциал страны и придал отрасли новый импульс.