Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим года в Шымкенте

Статьи
197

В Шымкенте чествовали обладателей премии акима города Шымкента «Үздік жастар – 2024». Организатором мероприятия выступил акимат города Шымкент

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Нацгвардии РК

На мероприятии было отмечено, что цель конкурса, традиционно организуемого ежегодно, - поддержка молодых специалистов, плодотворно работающих в различных сферах, пропаганда их достижений, повышение духа молодежи и поощрение их к верному служению стране.

Мероприятие объединило талантливых и креативных ребят. Многие проекты, которые они реализовали, хорошо известны в Шымкенте. Здесь лучший молодой военнослужащий, учитель, врач, журналист, предприниматель, оператор, ученый и другие – всего 20 номинаций. И каждый из них готов делиться опытом и достижениями.

В номинации лучший молодой военнослужащий победителем стал офицер воинской части 6506 Национальной гвардии РК лейтенант Бекжан Малик. Награду он получил лично из рук акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

- Моей радости нет предела. Приятно оказаться среди лучших молодых специалистов нашего города. Но это не только моя заслуга, но и заслуга моей семьи и сослуживцев, - отметил Бекжан.

Напомним, на конкурс поступили заявки от 153 претендентов в возрасте от 14 до 35 лет. Решением специально созданной комиссии 20 граждан были признаны лучшими в своей области. Им от имени акима Шымкента были вручены дипломы, специальная статуэтка и подарки.

 

#Шымкент #Нацгвардия

Популярное

Все
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
В Казахстане увеличили объем госзаказа на подготовку кадров
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
Финансирование прикладной науки в РК увеличили до 476,9 млрд тенге
Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Жезказгана
Пострадавший в авиакатастрофе кыргызстанец вышел из комы
Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет
В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошел 21 казахстанский вуз
В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим года в Шымкенте
Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину
В Каспийском море произошло землетрясение
Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе
Президент подписал поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка
Рожденных в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Редкий зверек попал в объектив фотокамеры в Устюртском заповеднике
5 лет уклонялся от уплаты алиментов житель области Жетісу
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
В США продан лотерейный билет с джекпотом в размере $1,22 млрд
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Как в Казахстане будут модернизировать изношенную инфраструктуру
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Токаев принял главу Минэнерго
Худи и свитшоты made in Abai
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажи…
Солидарность братских народов
Расследование крушения самолета ведется согласно международ…
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]