Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим года в Шымкенте

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Нацгвардии РК

На мероприятии было отмечено, что цель конкурса, традиционно организуемого ежегодно, - поддержка молодых специалистов, плодотворно работающих в различных сферах, пропаганда их достижений, повышение духа молодежи и поощрение их к верному служению стране.

Мероприятие объединило талантливых и креативных ребят. Многие проекты, которые они реализовали, хорошо известны в Шымкенте. Здесь лучший молодой военнослужащий, учитель, врач, журналист, предприниматель, оператор, ученый и другие – всего 20 номинаций. И каждый из них готов делиться опытом и достижениями.

В номинации лучший молодой военнослужащий победителем стал офицер воинской части 6506 Национальной гвардии РК лейтенант Бекжан Малик. Награду он получил лично из рук акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

- Моей радости нет предела. Приятно оказаться среди лучших молодых специалистов нашего города. Но это не только моя заслуга, но и заслуга моей семьи и сослуживцев, - отметил Бекжан.

Напомним, на конкурс поступили заявки от 153 претендентов в возрасте от 14 до 35 лет. Решением специально созданной комиссии 20 граждан были признаны лучшими в своей области. Им от имени акима Шымкента были вручены дипломы, специальная статуэтка и подарки.