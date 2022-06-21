официальный отдел

4. Границы географического объекта производства товара, а также особые свойства товара, для обозначения которого используются географическое указание и наименование места происхождения товара, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Наименованием места происхождения товара является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влия­ние на формирование особых свойств товара.

2. Географическим указанием является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхож­дением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

1. Правовая охрана географи­ческого указания и наименования места происхождения товара предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», а также в силу международных договоров Республики Казахстан.

«3) патент на промышленный образец – в течение десяти лет. Срок действия патента может быть продлен каждый раз экс­пертной организацией по ходатайству патентообладателя на пять лет. При этом общий срок действия патента не должен превышать двадцать пять лет с даты подачи заявки.»;

1. В Гражданский кодекс Рес­публики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи

5. Не признается географическим указанием и наименованием места происхождения товара и не подлежит регистрации для целей его правовой охраны в соответствии с правилами настоящего параграфа обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. Указанное обстоятельство не лишает лицо, чьи права нарушены недобросовестным использованием такого наименования, возможности их защиты иными способами, предусмотренными законами Республики Казахстан, в том числе на основании правил о недобросовестной конкуренции.

6. Обозначения, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве географического указания и наименования места происхождения товара, определяются законами Республики Казахстан.

Статья 1034. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

1. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, вправе помещать это указание и наименование на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах и использовать их иным образом в связи с введением данного товара в гражданский оборот.

2. Географическое указание и наименование места происхождения товара могут быть зарегистрированы несколькими лицами как совместно, так и независимо друг от друга для обозначения товара, отвечающего требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1033 нас­тоящего Кодекса. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара принадлежит каждому из таких лиц.

3. Лицо, добросовестно использовавшее географическое обозначение, тождественное или сходное с зарегистрированными географическим указанием и наименованием места происхождения товара, не менее чем за шесть месяцев до даты его первой регистрации, сохраняет право на его дальнейшее использование в течение семи лет с даты регистрации указанного географического указания и наименования места происхождения товара.

4. Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, предоставление пользования ими на основании лицензии не допускаются.

Статья 1035. Сфера действия правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара

1. В Республике Казахстан предоставляется правовая охрана географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров, находящимся на территории республики.

2. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара, находящихся в другом государстве, предоставляется в Республике Казахстан, если они зарегистрированы в стране происхождения товара, а также в Республике Казахстан, в порядке, установленном законом.

Статья 1036. Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара дейст­вует в течение десяти лет, считая с даты подачи заявки в экспертную организацию.

Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара может быть продлен по заявлению его владельца, поданному в течение последнего года действия, на десять лет при сохранении условий, дающих право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара. Продление возможно неограниченное число раз.

Статья 1037. Ответственность за действия, связанные с неправомерным пользованием географическим указанием и наименованием места происхождения товара

1. Лицо, нарушившее право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара понесенные им убытки.

2. Споры, связанные с определением правомерности использования географического указания и наименования места происхождения товара либо обозначений, сходных с ними до степени смешения, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

3. Товар и его упаковка, реклама, проспекты, счета, на которых размещены без согласия правообладателя географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

4. Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенных географического указания и наименования места происхождения товара либо обозначений, сходных с ними до степени смешения, в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

5. Лицо, нарушившее право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

6. Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых географическое указание и наименование места происхождения товара либо обозначения, сходные с ними до степени смешения, размещены с согласия правообладателя.

7. Нарушение правообладателем требований законодательства Республики Казахстан в отношении границ географического объекта производства товара и особых свойств товара, для обозначения которого используется географическое указание и наименование места происхождения товара, а также представление заведомо ложных сведений о них должностными лицами местных исполнительных органов и уполномоченных органов в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.».

2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

статью 222 изложить в следующей редакции:

«Статья 222. Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние причинило крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Республике Казахстан товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) часть вторую статьи 60 изложить в следующей редакции:

«2. Представители по поручению, указанные в подпунктах 1) и 6) части первой статьи 58 настоящего Кодекса, наряду с правами, предусмотренными час­тью первой настоящей статьи, вправе запрашивать справки или иные документы от государственных органов, общественных объединений, юридических лиц, а также совершать иные действия для оказания юридической помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи.»;

2) статью 112 изложить в следующей редакции:

«Статья 112. Оказание бесплатной юридической помощи

1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд при рассмотрении дела обязан освободить полностью от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительст­вом, и отнести их за счет бюджетных средств при рассмотрении дел следующих лиц:

1) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца;

2) истцов по спорам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

3) истцов и ответчиков по спорам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

4) истцов и ответчиков по спорам о взыскании алиментов на содержание детей в многодетных семьях, которые являются взыскателями в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов;

5) истцов и ответчиков по спорам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов потерпевших от бытового насилия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) истцов и ответчиков по спорам, не связанным с предпринимательской деятельностью, являющихся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту;

7) истцов по спорам о возмещении вреда реабилитированным в соответствии с законом.

2. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан.

3. К ходатайству лица об освобождении от оплаты юридической помощи и возмещении расходов, связанных с его представительством, в случаях, предусмот­ренных частью первой настоящей статьи, должны быть приобщены документы и другие доказательства, подтверждающие право данного лица на получение юридической помощи за счет бюджетных средств.

4. Суд выносит определение об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с его представительством, или об отказе в удовлетворении ходатайства, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с вынесенным определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.

5. Определение суда об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, незамедлительно направляется в письменном виде или в форме элект­ронного документа через единую информационную систему юридической помощи в территориальную коллегию адвокатов и соответствующую палату юридических консультантов по месту нахождения суда, рассматривающего гражданское дело, которые в установленный судом срок обязаны обеспечить участие адвоката или юридического консультанта в суде.».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

1) по всему тексту слова «Глава I», «Глава II», «Глава III», «Глава IV» и «Глава V» заменить соответственно словами «Глава 1», «Глава 2», «Глава 3», «Глава 4» и «Глава 5»;

2) в части второй пункта 2 статьи 9-1 слова «исходный код (исходный текст), основные техничес­кие характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ» заменить словами «основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ, а также исходный код (исходный текст)»;

3) статью 19 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) воспроизведение без получения дохода организациями образования независимо от форм собственности отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) и предоставление их копий обучающимся и педагогам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого количествах.»;

4) в пункте 4 статьи 43:

слово «основе» заменить словом «основании»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае передачи полномочий на коллективное управление имущественными правами нескольким организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе, переданные полномочия должны отличаться по объему и (или) территории, и (или) сферам управления.»;

5) в статье 44:

в пункте 1 слова «главой III» заменить словами «главами 2 и 3»;

пункт 2-1 дополнить словами «, в письменном виде либо в форме электронного документа»;

6) в статье 45:

подпункт 1) дополнить словами «, в письменном виде либо в форме электронного документа»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) собирать предусмотренное лицензионным договором вознаграждение и (или) вознаграждение, предусмотренное подпунктом 3) настоящей статьи, с соблюдением требований пункта 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);»;

7) в статье 46:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «представлять» дополнить словами «через личный кабинет на интернет-ресурсе организации»;

в подпункте 2):

дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Распределение и выплата вознаграждения должны осуществляться справедливо, без дискриминации по признаку гражданства, страны проживания, категории правообладателя и иным основаниям.»;

предложение третье после слов «выплате вознаграждения» дополнить словами «, а также направляе­мые в специальные фонды,»;

подпункты 5), 6), 7) и 9) изложить в следующей редакции:

«5) создать интернет-ресурс в целях информирования о деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе, обеспечить доступность интернет-ресурса в круглосуточном режиме, открытость информации, размещаемой на нем, а также предоставление такой информации на безвозмездной основе;

6) размещать на интернет-ресурсе информацию о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного правообладателя, а в случае передачи прав по договорам о взаимном представительстве интересов с организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, – наименование такой организации, ставках вознаграждения;

7) размещать на своем интернет-ресурсе информацию о представителях организации;»;

«9) размещать на своем интернет-ресурсе информацию о договорах, заключенных с пользователями, включая наименование пользователя и его место нахождения, а также дату заключения такого договора;»;

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) заключать договоры о взаимном представительстве интересов с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе на территории Республики Казахстан;

11) уведомить в письменном виде или в форме электронного документа уполномоченный орган о времени и месте проведения общего собрания не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения общего собрания, а также обеспечить доступ к нему.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, обязана не реже одного раза в два года привлекать независимую аудиторскую организацию для проведения аудита ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также проверки ведения и документального оформления операций с деньгами при осуществлении сбора, распределения и выплаты вознаграждения, соответст­вия распределения собранного вознаграждения требованиям, предусмотренным утвержденной такой организацией методикой, учета целевых поступлений и выплат, осуществленных из специальных фондов, соблюдения иных требований, предъявляемых к деятельности такой организации и установленных настоящей статьей.

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, обязана опубликовывать на своем интернет-ресурсе в месячный срок с даты утверждения (подписания) аудиторское заключение и результаты проверки вместе с соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетностью, которые должны находиться в открытом доступе для правообладателей в течение пяти лет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная информация, предусмотренная частью первой настоящего пункта, подлежащие аудиту и проверке, не могут быть отнесены к информации, содержащей сведения конфиденциального характера, коммерческой или иной охраняемой законом тайне.

Расходы на проведение аудита и проверки включаются в состав расходов организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе.»;

в части третьей пункта 2 слова «указанного срока» заменить словами «срока, указанного в части второй настоящего пункта,»;

8) в статье 46-2:

в пункте 4 слова «в письменном виде» исключить;

в пункте 7:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) наличие действующих договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе, других государств;»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением организацией обязанностей, предусмотренных стать­ей 46 настоящего Закона, организация не вправе получить в уполномоченном органе свидетельство об аккредитации на осуществление деятельности в сферах коллективного управления, установленных пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона, в течение двух лет с даты принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации.»;

9) статью 47-1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) применения ставок вознаграждения авторам, исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан.».

5. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:

1) подпункт 4) пункта 2 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

«4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регист­рация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недейст­вительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;»;

2) предложение второе части второй пункта 3 статьи 5 исключить;

3) в статье 8:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. В течение одного месяца с даты подачи заявки при условии оплаты за подачу заявки экспертная организация проводит по ней предварительную экспертизу. В ходе проведения предварительной экспертизы устанавливается дата приоритета заявки, проверяется наличие необходимых документов и их соответствие установленным к ним требованиям.»;

в части четвертой слова «наименования заявителя» заменить словами «наименования юридического лица либо фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица – заявителя»;

в части пятой слово «двухмесячный» заменить словом «трехмесячный»;

дополнить частью шестой следующего содержания:

«В случае непредставления заявителем в установленный срок отсутствующих документов или откорректированных материалов делопроизводство по заявке прекращается.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При положительном результате предварительной экспертизы экспертной организацией принимается решение о дальнейшем рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. Одновременно с этим копии заявки и анкеты селекционного достижения направляются в государственную комиссию.»;

в пункте 4 слова «месячный срок» заменить словами «течение пяти рабочих дней»;

в пункте 6 слово «месяца» заменить словами «пяти рабочих дней»;

4) в статье 10:

в части второй пункта 4:

слова «организация в течение десяти» заменить словами «организация в течение пяти»;

слова «уведомление в течение десяти» заменить словами «уведомление в течение пяти»;

в части первой пункта 5:

слова «комиссии в течение десяти» заменить словами «комиссии в течение пяти»;

слова «уведомление в течение десяти» заменить словами «уведомление в течение пяти»;

5) пункт 3 статьи 20-2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.»;

6) в статье 22-3:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.»;

пункт 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) необходимости дополнительного изучения доводов заявителя и (или) обстоятельств, связанных с возражением.»;

7) статьи 22-4, 22-5 и 22-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 22-4. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

2. Не допускаются к аттестации лица:

1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

4. Деятельность патентного поверенного приос­танавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

3) в целях выяснения обстоятельств, предусмот­ренных пунктом 1 статьи 22-6 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Статья 22-5. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный вправе:

1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на селекционные достижения от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на селекционные достижения, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

5) быть членом палаты патентных поверенных;

6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

Статья 22-6. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патент­ных поверенных;

2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.»;

8) в подпункте 1) пункта 1 статьи 26 слова «имени (наименования) заявителя» заменить словами «наименования юридического лица либо фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица – заявителя».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «Патентный закон Республики Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункты 2-1) и 2-2) дополнить словами «или Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года»;

подпункт 3) после слов «результаты интеллектуальной» дополнить словом «творческой»;

2) в пункте 1 статьи 3 слова «уполномоченным органом» заменить словами «экспертной организацией»;

3) подпункт 4) пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регист­рация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недейст­вительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;»;

4) часть пятую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлен каждый раз по ходатайству патентообладателя на пять лет. При этом общий срок действия патента не должен превышать двадцать пять лет с даты подачи заявки.»;

5) статью 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Патенты не выдаются на:

1) способы клонирования человека и его клон;

2) способы изменения генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в коммерческих, военных и промышленных целях.»;

6) в статье 7:

в части первой пункта 1 слово «диагностических,» исключить;

в пункте 3 слова «пункте 3» заменить словами «пунктах 3 и 3-1»;

7) пункт 3 статьи 14-1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.»;

8) часть вторую пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере, и документ, подтверж­дающий основания для уменьшения ее размера, представляются вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки.»;

9) предложение второе части второй пункта 2 статьи 18 исключить;

10) предложение второе части второй пункта 2 статьи 19 исключить;

11) в статье 30:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Признание охранного документа и (или) евразийского патента недействительными и досрочное прекращение их действия»;

части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Охранный документ и (или) евразийский патент признаются недействительными полностью или час­тично на основании решения суда.

В случае внесения патентообладателем в охранный документ и (или) евразийский патент изменений в формулу, описание, чертежи или изображение, которые обеспечат патентоспособность изобретения, полезной модели или промышленного образца, охранный документ и (или) евразийский патент признаются недействительными частично. Охранный документ и (или) евразийский патент, в которые внесены изменения, продолжают свое действие под теми же номерами.»;

12) в статье 32-2:

пункт 3 после слов «трех месяцев» дополнить словами «, в том числе»;

пункт 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) необходимости дополнительного изучения доводов заявителя и (или) обстоятельств, связанных с возражением.»;

13) подпункт 2-1) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2-1) о признании охранного документа и (или) евразийского патента недействительными;»;

14) главу 7 дополнить статьей 34-1 следующего содержания:

«Статья 34-1. Незарегистрированный промышленный образец

1. Промышленный образец, соответствующий требованиям новизны и оригинальности, может охраняться без регистрации и выдачи охранного документа в течение трех лет с даты, когда промышленный образец впервые был обнародован (раскрыт) в Республике Казахстан.

Незарегистрированный промышленный образец считается новым, если никакой идентичный промышленный образец не был обнародован (раскрыт) до даты, когда был впервые обнародован (раскрыт) незарегистрированный промышленный образец.

Оригинальность незарегистрированного промышленного образца должна соответствовать требованиям пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

Защита права на незарегистрированный промышленный образец осуществляется в судебном порядке.

2. Незарегистрированный промышленный образец считается впервые обнародованным (раскрытым), если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или корректно сообщен кругам, специализирующимся в данном секторе предпринимательской деятельности, функционирующим в Республике Казахстан.

Не считается обнародованным незарегистрированный промышленный образец, раскрытый только третьему лицу на оговоренных или подразумеваемых условиях конфиденциальности.

3. Право авторства незарегистрированного промышленного образца определяется на основаниях, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 9 настоящего Закона.

4. Право на незарегистрированный промышленный образец принадлежит:

1) автору (авторам) объекта промышленной собственности;

2) работодателю в случаях, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником;

3) правопреемнику (правопреемникам), в том числе лицу (лицам), получившему (получившим) соответствующее право в порядке уступки;

4) совместно лицам, предусмотренным настоящим пунктом, при условии согласия между ними.

5. Владелец незарегистрированного промышленного образца вправе препятствовать действиям использования, указанным в пункте 2 статьи 11 настоящего Закона, только в том случае, если оспариваемое использование является следствием копирования его незарегистрированного промышленного образца.

Оспариваемое использование не должно считаться следствием копирования незарегистрированного промышленного образца, если оно возникло в результате независимой работы по созданию другого промышленного образца автора, который может обоснованно считаться лицом, не владевшим сведениями об обнародованном промышленном образце.»;

15) статьи 36, 36-1 и 36-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 36. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

2. Не допускаются к аттестации лица:

1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 36-2 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, патентообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) патентообладателем самостоятельно.

Физические лица, проживающие за пределами Рес­публики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Рес­публике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Статья 36-1. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный вправе:

1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

5) быть членом палаты патентных поверенных;

6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

Статья 36-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.».

7. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

2) преамбулу после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаний»;

3) подпункты 3), 5), 9), 10) и 11) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) географическое указание – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик;»;

«5) заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака или регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;»;

«9) использование товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара – размещение товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара на товарах и при оказании услуг, в отношении которых они охраняются, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, географического указания и наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное введение их в оборот;

10) владелец (правообладатель) товарного знака или владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара – физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак или исключительным правом пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара в соответствии с настоящим Законом;

11) наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара;»;

4) заголовок и пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров

1. Законодательство Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.»;

5) в статье 3:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров

1. Уполномоченный государственный орган (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и осуществляющий государственное регулирование в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.»;

в пункте 2:

подпункт 1) после слова «знаков» дополнить словами «, географических указаний»;

абзацы второй, третий и пятый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки, географические указания и наименования мест происхождения товаров;

правил регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков, Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной;»;

«правил предоставления выписок из Государственного реестра товарных знаков, Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров;»;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров;

4) аттестация лиц, претендующих на занятие дея­тельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;»;

6) в пункте 1 статьи 6:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Указанные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если на дату подачи заявки обозначение в результате использования приобрело различительную способность. Под различительной способностью понимаются характеристики обозначений, позволяющие отличать товары (услуги) одних физических и (или) юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических и (или) юридических лиц.»;

7) в пункте 4 статьи 9 слова «в месячный срок» заменить словами «в течение двух месяцев»;

8) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Порядок проведения экспертизы заявки

1. Экспертиза заявки проводится поэтапно:

1) предварительная экспертиза – в течение одного месяца с даты подачи заявки;

2) полная экспертиза, в ходе которой проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленным статьями 6 и 7 настоящего Закона, – в течение семи месяцев с даты подачи заявки.

2. На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю.

В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов либо ходатайства о продлении указанного срока делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

3. Информация о ходе рассмотрения заявки не предоставляется третьим лицам, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.»;

9) дополнить статьей 11-2 следующего содержания:

«Статья 11-2. Возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака

1. Любое заинтересованное лицо в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке вправе подать в экспертную организацию возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным статьями 6 и 7 настоящего Закона.

2. Экспертная организация направляет заявителю уведомление о поступившем (поступивших) возражении (возражениях) в течение пяти рабочих дней с даты его (их) поступления с приложением копии поданного (поданных) возражения (возражений).

3. Заявитель имеет право выразить свою письменную позицию в отношении поданного (поданных) возражения (возражений) против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

4. Экспертная организация, принимая во внимание возражение (возражения) заинтересованного лица (заинтересованных лиц) и позицию заявителя, выносит соответствующее экспертное заключение.

5. К сроку, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, не применяются положения подпунктов 4) и 5) статьи 13 настоящего Закона.»;

10) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. По результатам предварительной экспертизы заявителю не позднее одного месяца с даты подачи заявки направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению или о прекращении делопроизводства.»;

11) в пункте 4 статьи 14:

в части первой слова «одного месяца» заменить словами «десяти рабочих дней»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения в Государственный реестр товарных знаков заявителю направляется уведомление об этом.»;

12) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Публикация сведений о регистрации

Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков, включая коллективный товарный знак, публикуются экспертной организацией еженедельно в бюллетене, а также размещаются на интернет-ресурсе.»;

13) часть вторую пункта 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право передано или предоставлено на основании договора в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 настоящего Закона. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, в иной деловой документации, а также в доменном имени, передача права на товарный знак, в том числе при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение его в оборот.»;

14) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара

1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Казахстан.

2. Исключительное право пользования географическим указанием может быть предоставлено нескольким лицам, как совместно, так и независимо друг от друга производящим в данном географическом объекте товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени определяются его географическим происхождением.

Исключительное право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставлено нескольким лицам, как совместно, так и независимо друг от друга производящим в данном географическом объекте товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

3. Регистрация географического указания и наименования места происхождения товара, которые находятся в иностранном государстве, допускается, если указанные обозначения охраняются в качестве таковых в стране происхождения товара. Обладать исключительным правом использования указанного географического указания и наименования места происхождения товара могут только лица, права которых на использование таковых охраняются в стране происхождения товара.»;

15) в статье 26:

в заголовке слово «наименований» заменить словами «географических указаний и наименований»;

в пункте 1 слово «наименования» заменить словами «географического указания и наименования»;

пункт 2 исключить;

16) статьи 27, 28 и 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Обозначения, не регистрируемые в качестве географических указаний и наименований мест происхождения товаров

1. Не регистрируются в качестве географических указаний и наименований мест происхождения товаров обозначения:

1) представляющие собой наименования географических объектов, способные ввести в заблуждение относительно места производства товара;

2) формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

3) содержащие наименования географических объектов, не связанные с местом производства товаров;

4) ранее зарегистрированные в качестве географического указания и наименования места происхождения товара в отношении товара того же вида;

5) тождественные или сходные с ранее зарегистрированным на имя другого лица обозначением, если использование такого географического указания и такого наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя.

2. Не признается географическим указанием и наименованием места происхождения товара и не подлежит регистрации для целей его правовой охраны обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Статья 28. Подача и отзыв заявки на регистрацию географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования ими

1. Заявка подается в экспертную организацию на:

регистрацию географического указания и (или) предоставление права пользования географическим указанием (далее – заявка на географическое указание);

регистрацию наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (далее – заявка на наименование места происхождения товара).

2. Заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара могут быть отозваны заявителем (заявителями) на любом этапе их рассмотрения до внесения в Государственный реестр географических указаний, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров.

Статья 29. Требования к заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара

1. Заявка на географическое указание должна относиться к одному географическому указанию.

Заявка на наименование места происхождения товара должна относиться к одному месту происхождения товара.

2. Заявка на географическое указание должна быть представлена на типовом бланке и содержать:

1) заявление о государственной регистрации географического указания и (или) о предоставлении права на такое географическое указание с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) места нахож­дения или места жительства;

2) заявляемое обозначение;

3) вид товара, в отношении которого испрашивается государственная регистрация географического указания;

4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

5) сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом его происхождения (производства);

6) описание качества, репутации и (или) иных характеристик товара (включая исходный материал, используемый для его производства, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики), которые в значительной степени определяются его географическим происхождением;

7) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;

8) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено законами Республики Казахстан.

3. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве географического указания, находится на территории Республики Казахстан, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель осуществляет хотя бы одну из стадий производства товара, оказывающую существенное влияние на формирование особых свойств товара. Также к заявке прилагается документ или документы, подтверждающие, что определенное качество, репутация и (или) другие характеристики заявленного товара в значительной степени определяются его географическим происхождением.

4. Заявка на наименование места происхождения товара должна быть представлена на типовом бланке и содержать сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также описание особых свойств товара и других характеристик (включая исходный материал, используемый для его производства, физические, химические, микробиологические, органолептические или иные характеристики), которые исключительным или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

5. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Рес­публики Казахстан, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что заявитель производит заявленный товар в границах данного географического объекта. Также к заявке прилагается документ или документы, подтверждающие, что особые свойства заявленного товара исключительным или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

6. К заявке на предоставление права на ранее зарегистрированное географическое указание и наименование места происхождения товара, находящегося на территории Республики Казахстан, прилагаются заключение местного исполнительного органа о том, что заявитель производит товар в границах данного географического объекта, а также документ, подтверждающий наличие особых характеристик и свойств товара, указанных в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, выданный уполномоченным органом, к отрасли которого относится заявленный товар.

7. К заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара прилагаются документы, подтверждающие оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. В случае ведения делопроизводства через представителя к заявке прилагается копия доверенности.

8. Заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара и прилагаемые к ним документы представляются на казахском или русском языке. Если документы представлены на другом языке, то заявитель в месячный срок с даты подачи заявки должен представить их перевод на казахский или русский язык.»;

17) заголовок главы 8 после слова «Экспертиза» дополнить словами «географического указания и»;

18) в статье 30:

в пункте 1:

слова «тридцати рабочих дней» заменить словами «трех месяцев»;

слово «заявки» заменить словами «заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара»;

слово «ее» заменить словом «их»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«По ходатайству заявителя этот срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев при условии, что ходатайство поступило до истечения срока представления ответа на запрос.»;

19) дополнить статьями 30-1 и 30-2 следующего содержания:

«Статья 30-1. Публикация сведений о заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара

1. По истечении пяти рабочих дней с даты подачи заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара сведения о них публикуются еженедельно в бюллетене.

Публикация заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара, содержащих материалы на иностранном языке, производится при наличии их перевода на казахский или русский язык.

2. Сведения о поданной заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара должны включать:

1) заявляемое обозначение;

2) данные о заявителе, в том числе адрес заявителя и его представителя;

3) вид товара;

4) указание места производства товара (границы географического объекта).

Статья 30-2. Возражения против регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими

1. Любое заинтересованное лицо в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке на географическое указание, заявке на наименование места происхождения товара вправе подать в экспертную организацию возражение против регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным статьями 26 и 27 настоящего Закона.

2. Экспертная организация направляет заявителю уведомление о поступившем (поступивших) возражении (возражениях) в течение пяти рабочих дней с даты его (их) поступления с приложением копии поданного (поданных) возражения (возражений).

3. Заявитель имеет право выразить свою позицию в отношении поданного (поданных) возражения (возражений) в течение одного месяца с даты направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

4. Экспертная организация, принимая во внимание возражение (возражения) заинтересованного лица (заинтересованных лиц) и позицию заявителя, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, выносит соответствующее экспертное заключение.

5. К сроку, предусмотренному пунктом 3 настоящей статьи, не применяются положения подпунктов 4) и 5) статьи 13 настоящего Закона.»;

20) статьи 31 и 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Решения по результатам экспертизы

1. По результатам экспертизы принимается решение:

1) о регистрации географического указания и (или) предоставлении права пользования географическим указанием;

2) об отказе в регистрации географического указания и (или) предоставлении права пользования географическим указанием;

3) о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

4) об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара.

2. Заявителю направляется уведомление о решении, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

В случаях, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 1 настоящей статьи, заявителю направляются также соответствующие экспертные заключения.

3. Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему экспертного заключения об отказе в регистрации представить мотивированное возражение, по результатам рассмотрения которого экспертная организация в течение трех месяцев со дня поступления возражения выносит окончательное заключение.

На основании окончательного заключения экспертной организацией принимается решение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи.

4. Заявитель производит оплату услуги экспертной организации за регистрацию географического указания и (или) права пользования географическим указанием, регистрацию наименования места происхождения товара и (или) права пользования наименованием места происхождения товара в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления о принятом решении о регистрации. При непредставлении документа об оплате указанной услуги заявка на географическое указание, заявка на наименование места происхождения товара признаются отозванными и делопроизводство по ним прекращается.

5. При несогласии с окончательным заключением заявитель может подать возражение в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 32. Права заявителя

1. При проведении экспертизы заявки на географическое указание, заявки на наименование места происхождения товара заявителю предоставляются права, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 7) статьи 13 настоящего Закона.

2. Заявитель имеет право до принятия решения по заявке преобразовать заявку на географическое указание в заявку на наименование места происхождения товара и наоборот при условии соблюдения требований настоящего Закона.»;

21) заголовок главы 9 после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

22) статьи 33, 34, 35 и 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Порядок ведения Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров

1. В Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров экспертной организацией вносятся:

географическое указание либо наименование места происхождения товара;

номер и дата их регистрации;

описание особых свойств, качества, репутации и другие характеристики товара;

сведения о всех владельцах права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара с указанием их места жительства (места нахождения);

номера и даты подачи заявок;

все последующие изменения указанных сведений, а также другие сведения, относящиеся к регистрации.

2. Владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара обязан уведомлять экспертную организацию об изменениях, касающихся сведений о регистрации. Запись об изменениях вносится экспертной организацией в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров соответственно.

3. Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров являются общедоступными. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

Статья 34. Сроки действия регистрации географического указания и наименования места происхождения товара, права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

1. Регистрация:

географического указания действует бессрочно при условии сохранения определенного качества, репутации или других характеристик товара, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением;

наименования места происхождения товара действует бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, производимого на территории указанного географического объекта.

2. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в экспертную организацию.

3. Срок действия права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года его действия, при условии сохранения:

определенного качества, репутации или других характеристик товара, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением;

особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара.

4. Ходатайство о продлении срока действия права пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара представляется одновременно с документами, предусмотренными пунктом 6 статьи 29 настоящего Закона. Сведения о продлении срока действия регистрации вносятся в Государственный реестр географических указаний, Государственный реестр наименований мест происхождения товаров.

5. Срок подачи ходатайства, установленный пунктом 3 настоящей статьи, восстанавливается по заявлению владельца, поданному в течение шести месяцев после истечения срока действия регистрации.

Статья 35. Публикация сведений о регистрации

Сведения, относящиеся к регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товаров, внесенные в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, еженедельно размещаются экспертной организацией на ее интернет-ресурсе.

Статья 36. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара

1. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара удостоверяется свидетельством и подтверждается выпиской из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров.

Форму свидетельства устанавливает уполномоченный орган.

2. Выписка из Государственного реестра географических указаний и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров подтверждает факт регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и исключительное право пользования ими в отношении товара, указанного в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.

Форму выписки устанавливает уполномоченный орган.»;

23) заголовок главы 10 после слова «Использование» дополнить словами «географического указания и»;

24) в статье 37:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Условия использования географического указания и наименования места происхождения товара

1. Владельцу права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара принадлежит право их использования. Право пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара возникает у его владельца с даты регистрации права пользования ими в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.»;

в пункте 2 слова «зарегистрированным наименованием» заменить словами «зарегистрированными географическим указанием и наименованием»;

в пункте 3 слово «наименований» заменить словами «географических указаний и наименований»;

в пункте 4 слово «наименованием» заменить словами «географическим указанием и наименованием»;

25) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Предупредительная маркировка

Владелец права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара может производить рядом с географическим указанием и наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, словесных обозначений «тіркелген географиялық нұсқама», «тiркелген тауар шығарылған жердің атауы», «зарегистрированное географическое указание», «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «тірк. ГН», «тірк. ТШЖА», «рег. ГУ», «рег. НМПТ».»;

26) заголовок главы 11 после слова «охраны» дополнить словами «географического указания и»;

27) в статье 39:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Оспаривание регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими»;

в пункте 1 слова «наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара» заменить словами «географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими»;

в пункте 2:

слова «наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара» заменить словами «географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими»;

слова «регистрации наименования» заменить словами «регистрации географического указания и наименования»;

слова «использование наименования» заменить словами «использование географического указания и наименования»;

в части первой пункта 3:

слова «наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара» заменить словами «географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими»;

дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Лицо, подавшее возражение, а также владелец права пользования имеют право участвовать в рассмотрении спора.»;

28) статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Прекращение правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара и признание их недействительными

1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара в Респуб­лике Казахстан прекращается в случаях:

1) исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного географического указания и наименования места происхождения товара;

2) прекращения правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

2. Действие права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара прекращается в случаях:

1) истечения срока, установленного статьей 34 настоящего Закона;

2) утраты товаром особых свойств, качества, репутации и других характеристик, указанных в отношении него в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров;

3) подачи в экспертную организацию соответствующего заявления владельца права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

4) ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица – владельца права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара;

5) утраты правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего особыми свойствами, качеством, репутацией и другими характеристиками, указанными в отношении него в Государственном реестре географических указаний и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров;

6) прекращения правовой охраны географического указания и наименования места происхождения товара по основаниям, указанным в пункте 1 настоя­щей статьи;

7) утраты иностранным юридическим лицом, иностранцем или лицом без гражданства права на данное географическое указание и наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

3. Регистрация географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования ими признаются недействительными по решению апелляционного совета или суда по основаниям, указанным в статьях 26, 27 и 29 настоящего Закона.

4. Экспертная организация вносит в Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров запись о прекращении действия регистрации географического указания и наименования места происхождения товара и (или) предоставления права пользования ими и размещает сведения об этом на своем интернет-ресурсе.»;

29) заголовок главы 12 после слова «пользования» дополнить словами «географическими указаниями и»;

30) в статье 41:

в пункте 2:

подпункт 2) после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

подпункт 4) после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

в пункте 3 слово «наименований» заменить словами «географических указаний и наименований»;

31) пункты 3 и 4 статьи 41-2 изложить в следующей редакции:

«3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев, в том числе по письменному ходатайству заявителя.

4. Апелляционный совет вправе перенести дату проведения заседания в случаях:

1) неявки сторон, в том числе заявителя возражения, за исключением случая подачи им ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств;

3) необходимости дополнительного изучения доводов сторон и (или) обстоятельств, связанных с возражением.»;

32) в статье 42:

в пункте 1:

в подпункте 1) слово «наименование» заменить словами «географическое указание и наименование»;

подпункт 3) после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

в пункте 2 слова «и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров» заменить словами «, Государственный реестр географических указаний и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров»;

33) в статье 43:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

в пункте 1:

в части первой:

после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

слова «владельца наименования» заменить словами «владельца географического указания и наименования»;

в части второй:

после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

слово «наименования» заменить словами «географического указания и наименования»;

пункт 2 после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

34) в статье 44:

заголовок после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

в пункте 1:

после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

слова «владельцу права пользования наименованием» заменить словами «владельцу права пользования географическим указанием и наименованием»;

в пункте 2 слово «наименования» заменить словами «географического указания и наименования»;

в пункте 3 слово «наименование» заменить словами «географическое указание и наименование»;

в пункте 4 слово «наименования» заменить словами «географического указания и наименования»;

в пункте 5:

после слова «пользования» дополнить словами «географическим указанием и»;

слово «наименование» заменить словами «географическое указание и наименование»;

в пункте 6 слово «наименование» заменить словами «географическое указание и наименование».

35) в статье 45 слово «наименований» заменить словами «географических указаний и наименований»;

36) статьи 46, 46-1 и 46-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

2. Не допускаются к аттестации лица:

1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 46-2 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, правообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) правообладателем самостоятельно.

Физические лица, проживающие за пределами Рес­публики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Рес­публике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, владельца товарного знака, знака обслуживания и права пользования географическим указанием и наименованием места происхождения товара, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Статья 46-1. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный вправе:

1) консультировать по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, в том числе вести переписку, готовить и направлять возражения на решения экспертизы;

4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

5) быть членом палаты патентных поверенных;

6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

Статья 46-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патентных поверенных;

2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.».

8. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 38) следующего содержания:

«38) выдает заключение в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров».»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 30-2) следующего содержания:

«30-2) выдает заключение в случаях, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;».

9. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»:

1) подпункт 4) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4) аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, их регистрация в реестре патентных поверенных, исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных;»;

2) в части второй пункта 1 статьи 11:

слова «казахском и русском языках» заменить словами «казахском или русском языке»;

слова «не позднее» заменить словами «в течение»;

3) статьи 15, 15-1 и 15-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Патентные поверенные

1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

Аттестационная комиссия, создаваемая при уполномоченном органе, состоит из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа.

Порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

2. Не допускаются к аттестации лица:

1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

2) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой);

3) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

4) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии с настоящим Законом.

3. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

4. Деятельность патентного поверенного приостанавливается протокольным решением аттестационной комиссии:

1) на основании заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) на период отнесения к лицам, которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, к сотрудникам уполномоченного органа и его подведомственных организаций;

3) в целях выяснения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 15-2 настоящего Закона.

В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией в течение трех месяцев.

Деятельность патентного поверенного возобновляется протокольным решением аттестационной комиссии в случае устранения оснований, послуживших для приостановления его деятельности.

5. Патентный поверенный в качестве представителя заявителя, правообладателя осуществляет деятельность, связанную с ведением дел с уполномоченным органом и экспертной организацией. Ведение дел с уполномоченным органом и экспертной организацией может также осуществляться заявителем и (или) правообладателем самостоятельно.

Физические лица, проживающие за пределами Рес­публики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Рес­публике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут осуществлять свои права заявителя, правообладателя, а также права заинтересованного лица без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной при соблюдении требований, предъявляемых законами Республики Казахстан к конфиденциальной информации или иной охраняемой законом тайне.

Статья 15-1. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный вправе:

1) консультировать по вопросам охраны топологий интегральных микросхем, приобретения или передачи прав на топологии интегральных микросхем;

2) осуществлять работы по оформлению и составлению заявок на регистрацию топологии интегральных микросхем от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействовать с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам регистрации топологий интегральных микросхем;

4) содействовать в составлении, рассмотрении лицензионных (сублицензионных) договоров и (или) договоров уступки, а также в последующей регистрации передачи и предоставления прав в экспертной организации;

5) быть членом палаты патентных поверенных;

6) осуществлять другие виды деятельности, связанные с вопросами охраны и защиты интеллектуальной собственности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

При ведении дел, связанных с подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный обязан представить в уполномоченный орган оригинал доверенности.

3. Если доверенность составлена на иностранном языке, то в обязательном порядке должен быть представлен засвидетельствованный нотариусом перевод доверенности на казахский или русский язык в зависимости от языка, на котором подано возражение.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если ранее по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) или свойственником.

Статья 15-2. Исключение из реестра патентных поверенных, признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных

1. Патентный поверенный исключается из реестра патентных поверенных решением аттестационной комиссии:

1) на основании личного заявления патентного поверенного, поданного в аттестационную комиссию;

2) при прекращении гражданства Республики Казахстан или при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

3) в случае перерыва в профессиональной деятельности патентного поверенного более пяти лет;

4) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым патентный поверенный осужден за совершение преступления;

5) в случае смерти патентного поверенного или признания его безвестно отсутствующим либо объявления умершим;

6) в случае признания патентного поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных.

2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения либо обвинительного приговора суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения вносятся в реестр патентных поверенных.

3. Патентный поверенный, исключенный из реестра патентных поверенных, теряет право на осуществление деятельности патентного поверенного с даты внесения сведений об этом, а свидетельство о его регистрации в качестве патентного поверенного аннулируется.

4. В случае поступления жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

По результатам рассмотрения жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных принимается одно из следующих решений:

1) отозвать свидетельство патентного поверенного и внести соответствующую запись в реестр патент­ных поверенных;

2) отказать в удовлетворении жалобы физического и (или) юридического лица либо представления палаты патентных поверенных.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.».

10. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

подпункты 7), 8), 9) и 11) статьи 21 изложить в следующей редакции:

«7) организацию деятельности по регистрации авторского права в официальных реестрах;

8) организацию деятельности по регистрации заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, в том числе в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

9) организацию деятельности по проведению экс­пертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, знаки обслуживания, географичес­кие указания и наименования мест происхождения товаров, ведение соответствующих государственных реестров, выдачу охранных документов и осуществление мер по поддержанию их в силе, в том числе в соответствии с международными договорами Респуб­лики Казахстан;»;

«11) организацию деятельности по регистрации лицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, открытых лицензий и договоров уступки охранных документов;».

11. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»:

в статье 37:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Минимальные социальные стандарты в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи обеспечивают реализацию социальных гарантий и социальных прав на правовое информирование, правовое консультирование, защиту и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц.»;

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) минимальный социальный стандарт «Защита и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц».»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Минимальный социальный стандарт «Правовое консультирование» содержит нормы, устанавливаю­щие порядок правового консультирования адвокатами, юридическими консультантами в случаях, предус­мотренных Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и иными законами Республики Казахстан.

5. Минимальный социальный стандарт «Защита и представительство адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц» содержит нормы, устанавливающие порядок защиты и представительства адвокатами, юридическими консультантами интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.».

12. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) подпункт 2) статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2) устанавливает размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;»;

2) подпункты 12) и 13) статьи 23 изложить в следующей редакции:

«12) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом;

13) утверждает правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур;»;

3) статью 25 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) юридическими консультантами в порядке, установленном настоящим Законом;»;

4) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи

1. Право на бесплатное получение гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования имеют все физические и (или) юридические лица.

2. Гарантированная государством юридическая помощь в виде правового консультирования оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

1) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

2) жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

3) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

4) физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

5) физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

6) многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

7) малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

3. Гарантированная государством юридическая помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях оказывается в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан:

1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

2) истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и истцу в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве;

3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осуж­денному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательст­вом Республики Казахстан.

4. Лица, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, вправе получить гарантированную государст­вом юридическую помощь на территории Респуб­лики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения.

5. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может обратиться его представитель в порядке, установленном законами.»;

5) часть первую пункта 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«6. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее двадцать пятого декабря размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.»;

6) дополнить статьей 28-1 следующего содержания:

«Статья 28-1. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи юридическими консультантами

Участие юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи организуется палатами юридических консультантов в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

7) подпункт 1) пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«1) заявитель не относится к категории лиц, имею­щих право на получение гарантированной государст­вом юридической помощи, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 26 настоящего Закона;»;

8) статью 80 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) организует работу по оказанию гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

9) дополнить статьей 86-1 следующего содержания:

«Статья 86-1. Оплата гарантированной государст­вом юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом

1. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, производится за счет бюджетных средств.

2. Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются Правительством Респуб­лики Казахстан.

3. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, утверждаемыми уполномоченным органом.

4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, командировочных, транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по определениям судов.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 20 июня 2022 года

№ 128-VІI ЗРК