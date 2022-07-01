Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, руководители регионов и представители НПП «Атамекен».

В своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза.

Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения КВИ решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска:

- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

- обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;

- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Также, независимо от зоны эпидемиологического риска, рекомендовано ношение масок в авиа и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

В завершение заседания Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших.

Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.