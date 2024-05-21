Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской области

Факты закупа социально значимых продуктов питания (СЗПТ) по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей.

«Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (с надбавкой 153%). Им также поставлялись: гречневая крупа – с надбавкой 145% (687 тг/кг против 281 тг/кг ), подсолнечное масло – 63% (977 тг/л против 600 тг/л), сахар-песок – 38% (480 тг/кг против 350 тг/кг). При том, что согласно действующему законодательству, размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%», - говорится в пресс-релизе.

Поставщик привлечен к административной ответственности, а заключенный с Центром договор поставки пересмотрен в сторону снижения на 1,3 млн тенге.



Также в рамках принятых агентством мер ряд детских садов региона заключили с поставщиками дополнительные соглашения с уменьшением закупочных цен на 3,9 млн тенге.



Агентство по финансовому мониторингу напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.



