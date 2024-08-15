Охотники за Лох-Несским чудовищем услышали «сердцебиение» на дне озера

В мире , Европа , Наука
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Айман Аманжолова
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Гидрофон опустили на глубину 30 метров

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Охотники за чудовищем в Великобритании зафиксировали на дне озера отчетливый звук, похожий на сердцебиение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя исследовательской группы Loch Ness Exploration Алана Маккенны, 10 августа он вместе со шкипером лодки опустил в бухте, где в 1972 была сделана фотография якобы плезиозавра, гидрофон на глубину 30 метров. Утром аппарат стал улавливать странный звук, сообщил портал What"s The Jam со ссылкой на участника поисков

«Сначала мы подумали, что это, наверное, гидрофон по дну волочится, но потом шкипер лодки подтвердил, что кабель не доставал до дна... На записи отчетливо слышен ритмичный пульс или сердцебиение. Мы понятия не имеем, что этот звук вызвало, но это очень интересно», - приводит портал слова Маккенны.

Как утверждает Маккенна, он впервые слышал на дне пульс или сердцебиение настолько отчетливо. При этом он отметил, что не считает этот звук сердцебиением с полной уверенностью, а просто сравнивает звук с ним.

В августе 2023 года прошли крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища, в которых приняли участие около 200 человек. Некоторые «охотники» находились в лодках, часть людей дежурила на побережье. Как уточняла газета Daily Mail, волонтеры прибыли со всех уголков мира. В результате поиски монстра оказались «самыми масштабными за полвека», однако не увенчались успехом, а Центр Лох-Несса объяснил неудачу «неуловимостью» чудовища.

В том же месяце команда исследователей и представители прессы слышали на озере «четыре очень необычных звука» с помощью гидрофона, однако момент появления странных звуков не был записан на аудио.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – мифическое существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается. В 2019 году исследователи, изучавшие образцы ДНК в озере, предположили, что «Лох-Несским чудовищем» могли быть гигантские угри.

 

#Великобритания #озеро #Лох-Несс #чудовище

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