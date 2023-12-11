Охрана для елок

Лесничие охраняют молодые хвойные насаждения от незаконной вырубки. Для этого созданы специальные мобильные группы, в которых работают сотрудники государственной лесной охраны и природоохранной полиции.

«Сотрудники на постоянной основе патрулируют лесной массив, особенно вдоль пограничных с основными дорогами участков, где более вероятны случаи хищения. Также проводятся разъяснительные работы и беседы с населением», – рассказал мастер леса Восточного лесничества Долонского филиала РГУ ГЛПР «Семей орманы» Валентина Парфенова.

В резервате также напомнили, что за срубленную елочку предус­мотрена административная ответственность с взысканием ущерба до 100 минимальных расчетных показателей. Один МРП в Казахстане составляет 3 450 тенге. Лесничие призвали беречь лес и не хвататься за топор ради нескольких праздничных дней.