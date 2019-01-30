​Охраняя природу

556
Ануар Калмыков

Правительственные делегации пяти стран Центральной Азии, Европейской комиссии и ряда государств Евросоюза приняли участие в VI Конференции высокого уровня ЕС – ЦА «Платформа сотрудничества в области охраны окружающей среды и водных ресурсов», сос­тоявшейся в Ташкенте.

В ходе конференции участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся сотрудничества в области охраны окружающей среды, борьбы с последствиями изменения климата, рационального использования водных ресурсов.

Выступая от имени делегации РК, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко отметил, что Казахстан принимает активные меры по смягчению последствий глобальных вызовов. Страной ведется планомерная работа по совершенствованию национального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

– В объявленной Президентом Нурсултаном Назарбаевым Стратегии «Казахстан-2050» обозначена цель перехода к «зеленой» экономике. Согласно документу к 2050 году доля возобновляемых источников энергии в стране должна составлять не менее половины всего энергопотребления. В целях выполнения задач приняты Концепция по переходу к «зеленой» экономике, а также План ее реализации, которые закладывают основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к экономике нового формата, минимизируя нагрузку на окружающую среду и деградацию природных ресурсов, – отметил дипломат.

На конференции была презентована деятельность Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, действующего на базе выставки «ЭКСПО-2017». До сведения участников форума доведены основные инициативы Президента РК, озвученные на августовском Саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Кроме того, в 2019–2021 годах Казахстан будет председательствовать в бюро Конвенции по трансграничным рекам. Деятельность на этом посту будет направлена на стимулирование и развитие водного сотрудничест­ва, на оказание поддержки в продвижении норм конвенции, в том числе за счет расширения состава участников.

Также был отмечен существенный вклад европейской стороны в укрепление сотрудничества в Центральной Азии в сфере рацио­нального использования трансграничных водных ресурсов, в том числе через поддержку деятельности Международного центра оценки вод, который с 2017 года функционирует в Казахстане.

По итогам форума одобрено Итоговое положение «Платформы ЕС – Центральная Азия по сот­рудничеству в области охраны окружающей среды и водных ресурсов». В документе определены конкретные направления сотрудничества в данной сфере стран региона при содействии Евросоюза.

В Ташкенте Роман Василенко также провел встречи с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Дильшодом Ахатовым и специальным представителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом.

Со своим узбекским коллегой заместитель главы МИД РК обсудил вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в формате регионального взаимодействия с ЕС.

На встрече с Питером Бурианом шла речь о финальных стадиях подготовки новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, в разработке которой принимали участие Казахстан и другие страны региона. Утверждение нового документа должно состояться в начале лета 2019 года. Также обсуждались совместные усилия по оказанию содействия Афганис­тану. Ожидается, что в текущем году на основе казахстанской образовательной программы для Афганистана, реализуемой с 2010 года, будет запущена первая фаза совместной программы обучения афганских девушек в РК и РУ при финансировании со стороны Евросоюза. 

