Около 10 тысяч школьников приняли участие в челлендже ко Дню домбры

Культура

Эстафету уже поддержали Алматы, Шымкент и несколько областей Казахстана

Фото: Акимат Астаны

В Астане в честь Национального дня домбры, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля, стартовал масштабный республиканский челлендж. Его участниками стали около 10 тысяч столичных школьников, передает Kazpravda.kz.

Челлендж под названием «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!» организовало Управление образования Астаны. К инициативе активно присоединились учителя музыки и учащиеся общеобразовательных организаций города.

«По всей столице в челлендже приняли участие около 10 тысяч учеников. Под руководством учителей музыки они исполняли кюи в знаковых местах, на культурных объектах и в общественных пространствах Астаны. Главная цель инициативы — продемонстрировать публике таланты школьников, поддержать творчество друг друга и призвать сверстников из других регионов страны присоединиться к республиканскому челленджу», — сообщили в акимате Астаны.

Школьники столицы дали старт культурной эстафете, посвященной популяризации домбры и национального музыкального искусства по всей стране.

Одними из первых инициативу поддержали организации образования Алматы, Шымкента, а также Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. 

#домбра #культурная программа #национальный день

Популярное

Все
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Жанар Дугалова спела вместе со школьниками в честь Дня Астаны
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем домбры
В Жамбылской области усилили контроль за селеопасными участками
Свыше 6,6 млрд тенге инвестировали в три новых предприятия Астаны
Главной республиканской мечети присвоено название «Нұрсұлтан мешіті»
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Национальный день домбры отметили в Пекине
Казахстан расширит сотрудничество с ВОЗ и Турцией в сфере экстренной медицины
Массовым исполнением кюя «Адай» отметили День домбры в Караганде
В Казахстане создан Секретариат Халық Кеңесі: как будет работать новый госорган
Около 10 тысяч школьников приняли участие в челлендже ко Дню домбры
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Золотой овертайм в Семее
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны
Общее дело семьи Томановых
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан

Читайте также

Массовым исполнением кюя «Адай» отметили День домбры в Кара…
Национальный день домбры отметили в Пекине
Жанар Дугалова спела вместе со школьниками в честь Дня Аста…
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]