Около 10 тысяч школьников приняли участие в челлендже ко Дню домбры

Эстафету уже поддержали Алматы, Шымкент и несколько областей Казахстана

Фото: Акимат Астаны

В Астане в честь Национального дня домбры, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля, стартовал масштабный республиканский челлендж. Его участниками стали около 10 тысяч столичных школьников, передает Kazpravda.kz.

Челлендж под названием «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!» организовало Управление образования Астаны. К инициативе активно присоединились учителя музыки и учащиеся общеобразовательных организаций города.

«По всей столице в челлендже приняли участие около 10 тысяч учеников. Под руководством учителей музыки они исполняли кюи в знаковых местах, на культурных объектах и в общественных пространствах Астаны. Главная цель инициативы — продемонстрировать публике таланты школьников, поддержать творчество друг друга и призвать сверстников из других регионов страны присоединиться к республиканскому челленджу», — сообщили в акимате Астаны.

Школьники столицы дали старт культурной эстафете, посвященной популяризации домбры и национального музыкального искусства по всей стране.

Одними из первых инициативу поддержали организации образования Алматы, Шымкента, а также Туркестанской и Западно-Казахстанской областей.