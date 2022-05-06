Около 100 кредитов оформил по чужим ИИН безработный из Туркестанской области

Мошенник оформлял кредиты по чужим ИИН. Его жертвами стали жители разных регионов, а задержали парня в Караганде. Злоумышленником оказался безработный житель Туркестанской области, отлично владеющий IT-технологиями. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Отмечается, что в полицию уже обратилось около 100 пострадавших, но не исключено, что преступных эпизодов гораздо больше.

Схема отъема была довольна простой. Мужчина брал из интернета реальные индивидуальные номера людей, и оформив кредит через онлайн-банкинг, пересылал деньги на свои счета.

"Он находил через открытый доступ интернета данные людей. Ведь есть кабинеты налогоплательщиков, где ИИН в открытом доступе, например. И оформлял кредит на знакомых, на таксистов. Деньги падали. И тем самым они обналичивались. Пострадавшие есть по всему Казахстану", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Карагандинской области Мади Багдат.

За мошенничество задержанному грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества, отметили в полиции.