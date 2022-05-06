Происшествия
Около 100 кредитов оформил по чужим ИИН безработный из Туркестанской области

Мошенник оформлял кредиты по чужим ИИН. Его жертвами стали жители разных регионов, а задержали парня в Караганде. Злоумышленником оказался безработный житель Туркестанской области, отлично владеющий IT-технологиями. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Отмечается, что в полицию уже обратилось около 100 пострадавших, но не исключено, что преступных эпизодов гораздо больше.

Схема отъема была довольна простой. Мужчина брал из интернета реальные индивидуальные номера людей, и оформив кредит через онлайн-банкинг, пересылал деньги на свои счета.

"Он находил через открытый доступ интернета данные людей. Ведь есть кабинеты налогоплательщиков, где ИИН в открытом доступе, например. И оформлял кредит на знакомых, на таксистов. Деньги падали. И тем самым они обналичивались. Пострадавшие есть по всему Казахстану", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Карагандинской области Мади Багдат.

За мошенничество задержанному грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества, отметили в полиции.


Источник: https://astanatv.kz/ru/news/68641/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на astanatv.kz.

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Полеты во сне и наяву
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Вооруженные силы РК – залог безопасности государства
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Бану Нургазиева: Обозначение конкретной даты референдума – очень грамотный ход Президента
Голос разума
Бiз қазақтармыз!
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Происшествия
Школьница повешалась во дворе дома в Алматы
Происшествия
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончи…
Происшествия , Видеогалерея
Пожар охватил балконы на шести этажах в доме в Актобе - вид…
Происшествия
Двух сестер-школьниц сбил автомобиль в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]