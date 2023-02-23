Еще почти 100 юрт отправят из Казахстана в Турцию

Еще около 100 казахских юрт готовят к отправке в Турцию из города Алматы. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи на пресс-конференции в посольстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/nurbek_bekbau/

Как сообщил посол, в настоящее время около 100 традиционных казахских юрт возведены в городе Кахраманмараше. К отправке из Алматы готовят еще около 100 юрт.

"Помимо иной помощи жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясений, поступило около 5 млн долларов", – отметил Уфук Екиджи.

Дипломат рассказал, что в Турции продолжаются работы по выявлению ущерба, нанесенного зданиям стихийным бедствием. На сегодняшний день обследовано около 1 млн 188 тысяч зданий, из них 156 тысяч находятся на грани разрушения или опасности обрушения.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

По последним данным, число погибших от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше превысило 43,5 тысячи человек.

Практически сразу после разрушительных землетрясений в Турции казахстанский журналист Нурбек Бекбау объявил на своей странице в Instagram инициативу о сборе средств на 100 юрт пострадавшему братскому народу. Откликнулись миллионы неравнодушных казахстанцев, которые собрали деньги более чем на 100 юрт. Их установили в Кахраманмараше.