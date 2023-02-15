Казахстанцы отправили в Турцию юрты. Их возведут в Кахраманмараше

Более 100 казахских юрт установят в турецкой провинции Кахраманмараш, пострадавшей от мощных землетрясений, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/kzembassy

Как сообщается на странице в Facebook посольства Казахстана в Турции, 14 февраля из Алматы первой партией в Турцию прибыло 84 юрты, 61 генератор и 38 тонн гуманитарной помощи. Всё это доставили в провинцию Кахраманмараш.

Отметим, практически сразу после разрушительных землетрясений в Турции казахстанский журналист Нурбек Бекбау объявил на своей странице в Instagram инициативу о сборе средств на 100 юрт пострадавшему братскому народу.

Откликнулись миллионы неравнодушных казахстанцев. Всего за 2 дня они собрали более 20 млн тенге. Этого хватило, чтобы купить 55 юрт.

Не остались в стороне и отечественные предприниматели, которые добавили еще 50 юрт.

К слову, чтобы возвести свыше 100 юрт, из Алматы в Турцию специально направились 12 мастеров.

Планируется, что оставшиеся без крова жители Кахраманмараша смогут жить в этих жилищах кочевников 2-3 месяца.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике. 14 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.