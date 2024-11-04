Около 17 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское море

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Объем живительной влаги превысил среднюю многолетнюю норму

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16,7 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык, сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минводы, средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. Но в этом году объем воды превысил среднюю норму.

В ведомстве отметили, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

«С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме», — отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева

#река #Каспийское море #Минводы

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