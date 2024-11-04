Около 17 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское море

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16,7 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минводы, средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. Но в этом году объем воды превысил среднюю норму.

В ведомстве отметили, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.