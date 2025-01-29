Около 2 млн литров незаконного алкоголя изъяли за год в Казахстане

В КГД доложили о результатах проверок, направленных на контроль за соблюдением законодательства в области производства, хранения, транспортировки, реализации и учета подакцизных товаров по итогам 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: КГД

В ходе проверок изъято 1,9 млн литров алкоголя, что в 3 раза больше, чем в 2023 году (613,3 тыс. литров).

К примеру, в Алматы была выявлена продажа 151,5 тыс. литров алкогольной продукции без соответствующих лицензий.

Выявлено 116 фактов реализации нелегальных табачных изделий, в ходе которых было изъято 16,6 млн пачек, что на 17 % больше, чем в 2023 году (14,63 млн пачек).

Также установлено 480 фактов реализации нефтепродуктов без документов в объеме 34,5 тыс. тонн на 7,9 млрд тенге, что на 15,1% больше, чем в 2023 году (60 тыс. тонн). По решению суда конфискован доход в сумме 591,4 млн тенге, начислен штраф в размере 25,3 млн тенге.

К примеру, в Алматы был выявлен факт реализации 1 857 тонн авиационного топлива, поставленного не с баз нефтепродуктов (в обход), при этом конфискованный доход составил 347,9 млн тенге, штраф — 738,4 тыс. тенге.

Работа в данном направлении продолжается.